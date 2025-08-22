El Gobierno habló sobre los audios de Spagnuolo: “Nunca planteó ninguna denuncia o sospecha”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó tomar distancia del exfuncionario, asegurando que no tiene “ninguna relación” con él.

La primera versión del Gobierno sobre los audios de Spagnuolo: “Nunca planteó ninguna denuncia o sospecha” Foto: Agencia Nacional de Discapacidad

El Gobierno Nacional rompió el silencio en torno al escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el encargado de dar la primera respuesta oficial y aseguró no tener “absolutamente ninguna constancia” de la existencia de un “sistema irregular de retornos”.

El jefe de Gabinete intentó tomar distancia del exfuncionario, asegurando que no tiene “ninguna relación” con él (a quien se refirió como ‘español’), pero reconoció que el Presidente sí lo conoce y que “fue abogado del presidente en alguna causa”.

Diego Spagnuolo. Foto: X @dspagnuolo_ok

Dudas sobre el audio y el rol de la Justicia

En diálogo con el periodista Luis Majul, Francos le restó importancia a las grabaciones al afirmar que lo que el exfuncionario pudo haber dicho “no tiene ningún valor” para él. Además, puso en duda la autenticidad del material: “No sé si la grabación está editada, cortada”, especulando con que pudo registrarse en un lugar público.

Finalmente, derivó la responsabilidad de la investigación al Poder Judicial, al sostener que es un tema que “tiene que dilucidar el fiscal” para “acreditar o desacreditar” los hechos denunciados.

Las declaraciones de Francos constituyen la primera reacción de un alto funcionario del Gobierno tras el despido de Spagnuolo y los múltiples allanamientos realizados por orden del juez Sebastián Casanello en la causa que investiga la presunta red de coimas.

Diego Spagnuolo. Foto: X @andiscapacidad

Allanan a Spagnuolo y encuentran más de 260 mil dólares en una casa de Nordelta

La Policía de la Ciudad, por orden del juez federal Sebastián Casanello, realizó más de 15 allanamientos durante la madrugada y la mañana de este viernes en el marco de la causa que investiga la presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un escándalo que se desató tras la viralización de audios atribuidos a su exdirector, Diego Spagnuolo.

El resultado más impactante de los operativos se produjo en una casa en el barrio La Isla de Nordelta, donde los investigadores secuestraron 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo. En otro domicilio del mismo complejo, en el barrio El Golf, no encontraron moradores y se dispuso una consigna policial.