La policía halló a Diego Spagnuolo tras allanamientos por el escándalo de coimas en Discapacidad: le secuestraron su celular

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue desplazado de su cargo tras conocer audios que mencionaba un entramado de coimas alrededor de figuras del Gobierno.

Diego Spagnuolo. Foto: Prensa

Diego Spagnuolo fue hallado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires luego de que sea desplazado por el Gobierno de la titularidad de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La primera medida que se tomó fue secuestrarle su celular, para seguir con la investigación por los posibles sobornos alrededor de la droguería Suizo Argentina.

La polémica inició con la filtración de un audio en el que menciona un entramado de coimas vinculado a figuras importantes del gobierno de Javier Milei, como la propia hermana del presidente, Karina Milei.

Diego Spagnuolo y Javier Milei. Foto: @JavierMilei

El hallazgo del exfuncionario se dio en un country de Pilar y ocurrió en el marco de los allanamientos que comenzaron en las últimas horas del jueves. Hasta el momento, no existen órdenes de detención, por lo que Spagnuolo se encuentra en libertad.

Cabe mencionar que el operativo realizado durante la noche no había podido dar con el hombre que era muy cercano a Javier Milei, aunque finalmente fue encontrado mientras circulaba en un VW Nivus.

El secuestro del celular fue solicitado por el fiscal federal Franco Picardi, acción que finalmente ordenó el juez federal Sebastián Casanello. El próximo paso dentro de la investigación será el peritaje del teléfono, además de la computadora que también fue extraída por las fuerzas.

Agencia Nacional de Discapacidad. Foto: ANDIS

Además de los domicilios vinculados a Spagnuolo, los allanamientos alcanzaron a las sedes de ANDIS, junto con la droguería mencionada en los audios.

Uno de los casos más llamativos estuvo en la inspección en la casa de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Al momento de encontrarse con las autoridades, el sujeto estaba a bordo de un auto intentando escapar. Al revisar el vehículo, se encontraron sobres con un total de 266 mil dólares, además de 7 millones de pesos.

El Gobierno desplazó a Diego Spagnuolo de la dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

“Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo”, indicó el Gobierno.

A través dea cuenta de Vocería, agregó: “El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento”.