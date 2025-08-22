La Justicia allanó la Agencia de Discapacidad y la droguería Suizo Argentino: a uno de los dueños le secuestraron más de 200 mil dólares

Los procedimientos, ordenados por el juez Sebastián Casanello, se hicieron tras la filtración de los audios en los que Diego Spagnuolo denunció el presunto cobro de coimas.

Agencia Nacional de Discapacidad. Fuente: ANDIS

En el marco de la causa por supuestos pedidos de coimas a laboratorios que involucra a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el juez federal Sebastián Casanello ordenó 15 allanamientos.

La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi, cobró impulso tras la difusión de audios que comprometen a Spagnuolo, en el que menciona a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.

Diego Spagnuolo sobre el supuesto entramado de coimas en la agencia de discapacidad. Audio: Gentileza Carnaval.

Los procedimientos alcanzaron la sede de la ANDIS, la Droguería Suizo Argentina y una docena de domicilios particulares vinculados a los imputados, entre ellos tres pertenecientes a integrantes de la familia Kovalivker, propietaria de la firma farmacéutica.

Durante los operativos, que fueron realizados por fuerzas federales, se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación e información relevante para la causa. No obstante, quedó pendiente la requisa de los teléfonos celulares, ya que Spagnuolo no fue localizado en su domicilio al momento del allanamiento.

Diego Spagnuolo y Javier Milei. Foto: @JavierMilei

Fuentes judiciales informaron que se habrían encontrado sobres con alrededor de 240 mil dólares en el auto de un directivo de la citada droguería Suizo Argentino y que buscan a Spagnuolo, pero que no hay un pedido de detención para nadie, por el momento.