Tras el escándalo por los audios filtrados, Diego Spagnuolo renunciará a su cargo de director de la Agencia de Discapacidad

El malestar del Ejecutivo hicieron que el funcionario deje su cargo. En las últimas horas, se conocieron grabaciones que dejaron entrever que recibía pagos por parte de prestadores de servicios.

Diego Spagnuolo. Foto: Prensa

Diego Spagnuolo, titular de la Agencia de Discapacidad, renunciará a su cargo luego de la difusión de audios donde denuncia pago de coimas a importantes figuras del gobierno de Javier Milei.

El funcionario quedó en el ojo de la tormenta luego de que se lo escuchara admitir que Karina Milei instruyó a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, a recibir dinero de coimas a través la droguería Suizo Argentina, cuyo dueño es Eduardo Kovalivker.

Diego Spagnuolo y Javier Milei. Foto: @JavierMilei

“A Karina le debe llegar el 3 o el 4 (respecto a los porcentajes). Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se lleva el 3. Seguramente es una cosa así y le están pegando una cog... olímpica”, se lo escucha en uno de los audios.

Javier Milei y Karina Milei en el Congreso; Presupuesto 2025. Foto: Reuters

En otro tramo de los audios difundidos por el programa Data Clave en el streaming Carnaval, el funcionario aseguró que Javier Milei estaba al tanto de lo sucedido: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

“Hay medicamentos que tiene descuento. Entonces la droguería la consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tiene descuentos y la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los medicamentos que tienen descuentos van para ellos”, expresó.