Allanaron la oficina de un hombre cercano a Spagnuolo en la causa de presuntas coimas en discapacidad

Se trata de la oficina de Daniel Garbellini, vinculado al funcionario removido tras la filtración del audio de la polémica.

Nuevos allanamientos vinculados a la causa de presuntas coimas en discapacidad. Foto: Google Street Viev

Efectivos del Departamento de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad allanaron la oficina de Daniel Garbellini, ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud.

El operativo se da en el marco de la investigación sobre el presunto cobro de coimas tras la filtración de los audios de Diego Spagnuolo.

Diego Spagnuolo sobre el supuesto entramado de coimas en la agencia de discapacidad. Audio: Gentileza Carnaval.

El procedimiento tuvo lugar en el edificio de la avenida Rivadavia 875, donde funciona la sede del programa Incluir Salud.

Entre los elementos secuestrados estaban los dispositivos electrónicos, carpetas y documentación vinculada a contrataciones a distintas droguerías.

La primera versión del Gobierno sobre los audios de Spagnuolo: “Nunca planteó ninguna denuncia o sospecha” Foto: Agencia Nacional de Discapacidad

Previamente, los agentes habían localizado a Garbellini en su casa de Avellaneda, donde le secuestraron su celular, que quedó a disposición de la Justicia para ser peritado.