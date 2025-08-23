Allanaron la oficina de un hombre cercano a Spagnuolo en la causa de presuntas coimas en discapacidad
Efectivos del Departamento de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad allanaron la oficina de Daniel Garbellini, ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud.
El operativo se da en el marco de la investigación sobre el presunto cobro de coimas tras la filtración de los audios de Diego Spagnuolo.
El procedimiento tuvo lugar en el edificio de la avenida Rivadavia 875, donde funciona la sede del programa Incluir Salud.
Entre los elementos secuestrados estaban los dispositivos electrónicos, carpetas y documentación vinculada a contrataciones a distintas droguerías.
Previamente, los agentes habían localizado a Garbellini en su casa de Avellaneda, donde le secuestraron su celular, que quedó a disposición de la Justicia para ser peritado.