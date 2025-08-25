Javier Milei en Junín: apuntó contra el Congreso y pidió que la gente “reviente las urnas” en las elecciones legislativas

El presidente presentó a sus candidatos de La Libertad Avanza con un acto en el Teatro San Carlos.

Javier Milei en Junín. Foto: Captura

Javier Milei lanzó este lunes la campaña nacional con un acto en el Teatro San Carlos de Junín, en el marco del escándalo de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpica a su hermana Karina Milei.

“Quiero agradecer al Jefe por llevar a cabo la titánica tarea de organizar el partido a nivel nacional”, señaló el mandatario al referirse a la secretaria general de la Presidencia, hoy en el ojo de la tormenta.

El presidente sostuvo que en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre “se va a votar con una boleta que permite el fraude”, en referencia al sistema tradicional y no la BUE (Boleta Única Electrónica), que se empleará en las nacionales de octubre.

“Octubre será mucho mejor que septiembre, por eso si llegamos a ganar la provincia estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo “, insistió el mandatario durante el acto de campaña de La Libertad Avanza (LLA).

“Desde el Congreso intentan todas las semanas hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr”, agregó Milei durante su intervención.

Javier Milei, presidente de la República Argentina. Foto: Captura.

Además, pidió a la militancia que refuercen los esfuerzos para octubre y poder sumar bancas: “Para que entren ellos a un Congreso que está estancado hace décadas. Hay que proteger lo logrado y avanzar con las reformas que nos faltan".

“Hay que hacerse cargo de todo. Está la Nación, está la provincia y los municipios. Cada uno tiene que hacer su tarea, con que lo hagamos en Nación solo no alcanza. Hay que ir por los gobernadores y por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen en todos lados”, agregó.

En otro pasaje, el presidente parafraseó el famoso dicho de su par estadounidense Donald Trump que dice “Make America Great Again”: “Es nuestro compromiso de hacer a Argentina grande nuevamente, Make Argentina Great Again”, exclamó con efusividad.

“En estos momentos donde se dedican a sembrar el caos, a generar inestabilidad y lo hacen de manera abierta y descarada, les quiero decir que nada nos va a asustar“, aseguró el presidente.

Sobre el cierre de su discurso, Milei llamó a la población a votar. “Existen dos caminos: el nuestro, el camino del progreso; y el de ellos, que solo conduce a la miseria y a la angustia. Hay que eliminarlos en las urnas, ir y ganarles. Reventemos las urnas de votos para ponerle el último clavo del ataúd al kirchnerismo”.

La intervención de Karina Milei

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expresó su “solidaridad” con los militantes de LLA, que fueron agredidos en la previa del acto y repitió la consigna de campaña “kirchnerismo nunca más”.

“Quiero solidarizarme con toda nuestra gente y nuestra juventud que fue brutalmente golpeada, por eso decimos Kirchnerimso nunca más”, expresó.

Javier y Karina Milei. Foto: Captura

La funcionaria hizo referencia a los incidentes que se registraron en la previa del acto en el Teatro San Carlos, donde candidatos libertarios como José Luis Espert y Sebastián Pareja denunciaron ser víctimas de una “emboscada” con insultos y piedras.

Además de los hermanos Milei, participaron del acto referentes nacionales y provinciales como José Luis Espert, Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Humenuk y Sebastián Pareja, entre otros.