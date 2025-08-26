Gobierno argentino declaró al Cartel de los Soles como una organización terrorista

Se sumó así a países como Ecuador, Paraguay y Estados Unidos, que ya hicieron lo mismo días atrás.

Nicolás Maduro, junto a la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello Foto: EFE

Argentina declaró alCartel de los Soles como grupo narcoterrorista. Se trata de una organización que fue vinculada por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

La decisión, adoptada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región.

Con esta medida, la Argentina:

• Fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado.

• Refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales.

• Reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, en el marco del respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables.

La inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos.

El origen del Cartel de los Soles

Su nombre se remonta a principios de siglo, cuando en 2004 el periodista y concejal Mauro Marcano acusó al jefe de la Guardia Nacional de Venezuela Alexis Maneiro y a otros oficiales de estar involucrados en el narcotráfico.

Marcano, asesinado en septiembre de 2004, iba a efectuar la denuncia contra lo que llamó Cartel de los Soles, en alusión a las insignias de generales venezolanos.

Nicolás Maduro. Foto: REUTERS.

La afirmación de que este cartel está estrechamente ligado al Gobierno de Venezuela no es nueva. En julio de 2005, el diario The Miami Herald publicó, en palabras de un diplomático extranjero en Caracas, familiarizado con las operaciones antidroga, que el Cartel de los Soles era como un considerable grupo de generales del Ejército y la Guardia Nacional.

A este cartel se le ha relacionado con diversos narcotraficantes, uno de ellos el narcotraficante y paramilitar colombiano Hermágoras González Polanco, alias ‘El Gordito González’, jefe del Cartel de la Guajira.