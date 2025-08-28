Despliegue de tropas en la frontera: comenzó el operativo “Julio Argentino Roca”, la acción de fuerzas militares y seguridad

El Ministerio de Defensa inició oficialmente la fase de ejecución en la provincia de Salta. El objetivo será intensificar la vigilancia y el control en las zonas fronterizas del norte del país.

Fuerzas Armadas de Argentina.

El Ministerio de Defensa anunció oficialmente el inicio de la Fase de Ejecución de la “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, una acción militar destinada a reforzar la seguridad en las fronteras del norte y noreste del país.

El despliegue, que se extenderá desde el 27 de agosto hasta el 15 de diciembre de 2025, incluye la participación de personal y medios de las Fuerzas Armadas, coordinados con las fuerzas de seguridad federales y provinciales.

Las Fuerzas Armadas argentinas. Foto: NA.

Las fronteras, cada vez más vigiladas

La operación fue oficializada mediante la Resolución 727/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y se realiza en continuidad con la Resolución 347/25, que estableció el marco operativo y las reglas de actuación para el accionar militar en estas zonas.

En esta primera etapa, la operación se concentrará en la provincia de Salta, dentro de las áreas definidas como zonas de seguridad fronteriza. La selección de los espacios geográficos donde se desplegarán los efectivos fue determinada por una mesa de coordinación interministerial, conformada junto al Ministerio de Seguridad Nacional.

El objetivo principal de la operación es intensificar la vigilancia y el control en territorios no urbanos ni habilitados como pasos fronterizos, alineándose con la Directiva de Política de Defensa Nacional y la Directiva Estratégica Militar del Estado Mayor Conjunto. La acción militar también contribuirá a la demarcación de los límites internacionales del país.

Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación Argentina. Fuerzas Armadas. Foto: NA.

Según las autoridades, el personal militar trabajará bajo la supervisión del Comando Conjunto Subordinado Zona de Frontera 1/25 y estará articulado con fuerzas de seguridad locales. Además, se implementará un sistema de registro de información, actividades y novedades para monitorear el cumplimiento de los objetivos estratégicos, gestionado por el Estado Mayor Conjunto y la Dirección Nacional de Planeamiento y Estrategia para la Defensa.

La resolución resalta que esta fase cuenta con aval judicial en la jurisdicción federal de Salta y que las acciones previstas respetan los marcos legales establecidos por las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional. Con este despliegue, el Gobierno busca reforzar la presencia del Estado en zonas fronterizas clave y garantizar la seguridad territorial del país.