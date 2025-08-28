El Gobierno presentó una denuncia penal por los incidentes en Lomas de Zamora: Milei afirmó que “vienen por la libertad”

El Ejecutivo presentó la demanda por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal. En tanto, el presidente se expresó en el almuerzo del CICyP.

Incidentes durante la caravana de Javier Milei en Lomas Zamora. Foto: NA

El Gobierno presentó una denuncia penal por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal por los incidentes en la caravana encabezada por Javier Milei.

Según el texto difundido por la cartera de Patricia Bullrich, se solicita profundizar la investigación judicial en virtud de la posible “comisión organizada del ataque”, lo que configuraría un agravamiento de los delitos.

En el comunicado difundido por Seguridad se resalta que “uno de los lemas de gestión es claro, ‘El que las hace, las paga’, y todo hecho de violencia debe ser sancionado con el máximo rigor de la ley”.

La palabra de Milei

En el marco del almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el mandatario planteó que los episodios de violencia se enmarcan “en un contexto de burdas operaciones difamadoras”, y alertó que configuran el accionar de la casta.

“Cuando nos metimos en la política sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y que van a hacer lo que sea por defender sus privilegios”, dijo y añadió: “No vienen por Javier Milei, vienen por la libertad”.

Y remarcó: “Vamos a dejarles algo en claro: ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobarde. En todo caso, nos envalentonan porque demuestran que tienen miedo, que están desesperados y porque dejan en claro que no vienen por Javier Milei, sino que vienen por la libertad de todos los argentinos, y yo tan solo me puse en el camino”, subrayó.