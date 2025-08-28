Guillermo Francos aseguró que Javier Milei “no debió haber confiado” en Diego Spagnuolo

El jefe de Gabinete reconoció que existieron visitas a la Quinta de Olivos y respaldó a “Lule” Menem, uno de los involucrados.

Guillermo Francos y Javier Milei. Foto: NA

Guillermo Francos afirmó este jueves que Javier Milei “no debió haber confiado” en Diego Spagnuolo, quien fue desplazado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la filtración de audios en el que denuncia el pago de coimas. A su vez, reconoció que existieron visitas a la Quinta de Olivos y respaldó a “Lule” Menem, uno de los involucrados.

Al ser consultado sobre si pondría “las manos en el fuego” por Menem, el jefe de Gabinete señaló que no tiene “nada que reprocharle”. “Yo lo conozco del trabajo en la gestión y desde el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza”, señaló en diálogo con Radio Mitre.

Guillermo Francos. Foto: NA/Juan Vargas.

En cuanto al presidente, Francos señaló que se trata de una “persona absolutamente honesta y transparente” y que “no es de los que se abrazan a la caja fuerte”.

En tanto, afirmó que Spagnuolo no era parte del entorno del mandatario: “No sé si era cercano, pero lo conoce al presidente y ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el con algunas personas en Olivos. Si el presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado”.

“Es una operación política en momentos de campaña electoral como esperábamos. Ninguno de nosotros somos giles, sabíamos que en época de campaña iban a venir este tipo de ataques”, apuntó sobre la aparición de los audios.

Karina Milei, Diego Spagnuolo y Javier Milei. Foto: Redes sociales

Y añadió: “Ahora nos hacen denuncias por todo. Después veremos cuál es el resultado y si la gente les cree”.

Francos habló sobre el ataque a Milei en Lomas de Zamora

Por otro lado, Francos hizo referencia al ataque con piedras que sufrió la caravana de Milei en Lomas de Zamora, la cual caratuló como “un hecho grave”.

“La Justicia tendrá que analizar y sancionar a los responsables. Es grave el grado de violencia que existe”, señaló el funcionario.

De todas maneras, descartó que se haya tratado de un intento de magnicidio: “No diría que la intención fue asesinar al presidente porque sería más grave. Creo que fue un acto de violencia irresponsable que podría haber terminado en un hecho como eso porque el tamaño de la piedra podría haber matado a cualquiera”.

“No quiero pensar que la persona que lo hizo haya querido matar al presidente, más bien fue un acto de violencia descontrolada de un imbécil que se cree que esa es la forma de cuestionar del gobierno”, cerró.