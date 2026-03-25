Ejército, militares. Foto: Freepik

El Gobierno admitió que habrá cambios en la implementación del ejercicio militar junto a Estados Unidos que estaba previsto para abril y no descartan que podría suspenderse. El operativo se haría en Córdoba y requiere una semana de logística previa para desarrollarlo.

Javier Milei y Carlos Presti tienen previsto participar durante las jornadas, admiten que el despliegue está aún sujeto a cambios y que el formato definitivo sigue bajo revisión. Según fuentes de TN, la definición final no está cerrada porque depende del gobierno de Donald Trump en un contexto atravesado por la guerra en Medio Oriente y por la reformulación del esquema operativo original.

El uniformado es el nuevo ministro de Defensa de la Nación. Foto: Prensa Gobierno

Cooperación militar con Estados Unidos: cómo se presenta la negociación

El escenario diseñado por Nación es muy optimista, mientras que fuentes oficiales aseguran que Estados Unidos ya recortó parte del financiamiento previsto para el ejercicio y que por ahora, solo está contemplada la llegada de menos de 160 militares estadounidenses. Es por eso que desde Casa Rosada evalúan la eventual suspensión como una alternativa en análisis.

En la instancia de negociación entre Argentina y Estados Unidos, “Daga Atlántica” fue encuadrada en un memorando de entendimiento firmado en marzo de 2025 entre el Comando Conjunto de Operaciones Especiales argentino y el Comando Sur de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Ese esquema contempla fortalecer la interoperabilidad, el intercambio de expertos y la realización de adiestramientos combinados entre unidades especiales de ambos países.

Ejército argentino Foto: X @MinDefensa_Ar

Qué implica el acuerdo militar con la administración de Trump

El acuerdo implica un alineamiento político y militar estrecho entre el Gobierno y Estados Unidos, por lo que el Gobierno prevé enviar al Congreso en el mediano plazo el proyecto para darle encuadre legislativo. Sin embargo, para permitir el ingreso de tropas extranjeras al país, evalúan nuevamente una vía por decreto. Una vez más, desde Casa Rosada aclararon que no derivará en un despliegue argentino en Medio Oriente.

Javier Milei más cerca de Donald Trump Foto: Prensa Gobierno

El texto del acuerdo dispone que Estados Unidos “entrenará y movilizará a los ejércitos de las naciones aliadas para lograr la fuerza de combate más eficaz necesaria para desmantelar los carteles”. En el entorno del jefe de Estado, advirtieron que analizan crear un fondo para la compra de armamento con el 10% de lo recaudado por privatizaciones, venta de inmuebles y otros activos del Estado.