Hércules TC-66 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

Un avión Hércules TC-66 de la Fuerza Aérea Argentina debió realizar una maniobra de emergencia mientras se dirigía a la ciudad brasileña de Natal y tuvo que regresar al Aeropuerto de El Palomar tras cinco horas de vuelo, luego de declararse en emergencia por un desperfecto técnico.

Se trata de una aeronave utilizada para el transporte táctico de provisiones y tropas, así como también para tareas de rescate. Según se indicó, el Hércules había despegado a las 8.02 desde la base de la Primera Brigada Aérea y se dirigía a Dinamarca para traer desde allí repuestos y otros elementos logísticos para los cazas F-16 adquiridos recientemente por la Argentina a ese país.

El Hércules de las Fuerzas Armadas debió regresar al aeropuerto de El Palomar. Foto: Flightradar24

El avión atravesó Uruguay y sobrevoló el espacio aéreo de los estados brasileños de Rio Grande Do Sul y Santa Catarina. Luego, cuando ingresaba en al estado de Paraná, sobre el Océano Atlántico, los pilotos debieron realizar un giro e iniciar el regreso a la base.

Medios especializados indicaron que el Hércules experimentó un brusco descenso, pasando de 21.000 pies a 14.000 en un puñado de minutos, para luego transitar a unos 230 knots (unos 420 kilómetros por hora).

La aeronave aterrizó a las 14.34 en El Palomar. Fotografías captadas por el usuario de X @MirageAero muestran que el motor 1 del avión se encontraba detenido, lo que en la jerga aeronáutica se conoce como “motor en bandera”. Esta situación reduce al mínimo la resistencia aerodinámica y mejora el control de sustentación.

En diciembre de 2024, el TC-66 fue el encargado de traer a la Argentina el primer avión F-16 de los comprados a Dinamarca por el Gobierno. Cabe señalar que el Hércules averiado es utilizado para transportar provisiones y equipamiento a la base Marambio de la Antártida.

El Hércules de la Fuerza Aérea debió regresar al aeropuerto de El Palomar. Foto: X @MirageAero

Además, lleva a cabo operaciones de rescate, como las repatriaciones durante la pandemia o la misión “Regreso Seguro”, la cual consistió en la repatriación de 713 ciudadanos argentinos de Israel cuando estalló la guerra con Hamás.

Qué pasó con el Hércules que debió volver a El Palomar

Según trascendió de manera extraoficial, la aeronave habría tenido una pérdida de líquidos hidráulicos, obligando a los pilotos a descender varios pies de altitud y pilotar con los comandos endurecidos.

En ese contexto, se determinó que era más fácil llegar a la Argentina que aterrizar en territorio brasileño y esperar un equipo de mantenimiento.

Es por ello que finalmente las autoridades decidieron volver al Aeropuerto de El Palomar, donde un equipo de mecánicos llevará a cabo las tareas de mantenimiento correspondientes.

Cabe recordar que las Fuerzas Armadas Argentinas cuentan con dos Hércules en sus filas, siendo uno de ellos el que sufrió el desperfecto.