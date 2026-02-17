El presidente desembarcará a Estados Unidos durante febrero y marzo 2026. Foto: TV Pública

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos este jueves 19 de febrero para participar de un foro internacional impulsado por Donald Trump en Washington. Se trata de la primera de dos giras previstas en menos de un mes, con una agenda que combina alineamiento político, política exterior y búsqueda de inversiones.

Con la agenda de febrero y marzo confirmadas, serán 15 las veces que Javier Milei viajó hacia Estados Unidos durante su Gobierno consolidándose como su destino más frecuente. La alineación con la administración de Donald Trump llevó a programar varias visitas y la última vez que el presidente argentino estuvo en territorio norteamericano fue el pasado mes de noviembre 2025, cuando disertó en el “America Business Forum” en Miami.

La Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) se llevó adelante en en Mar-a-Lago, Florida. Foto: Prensa Gobierno

Milei en Estados Unidos: la agenda del presidente durante febrero y marzo 2026

La primera escala será en la capital estadounidense, donde el mandatario asistirá a la sesión inicial del Consejo de la Paz, el espacio promovido por Trump para debatir sobre seguridad internacional y conflictos globales, especialmente en Medio Oriente. Tras esa actividad, el presidente regresará a la Argentina y postergará su viaje a Mendoza, que formaba parte del llamado “Tour de la Gratitud”.

El foro generó apoyos y rechazos a nivel internacional: en América Latina solo confirmaron su presencia Argentina y Paraguay, mientras que Israel se sumó recientemente a la iniciativa, aunque su primer ministro no viajará. Desde Casa Rosada, destacan que la participación de Milei refuerza el vínculo político con la Casa Blanca y consolida un alineamiento explícito en materia de política exterior.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

La segunda visita comenzará el 7 de marzo en Miami, donde Trump convocó a una cumbre de presidentes latinoamericanos de derecha para analizar el escenario regional y la influencia de China en el continente. Fueron invitados, entre otros, Santiago Peña, Nayib Bukele y Daniel Noboa y el encuentro será la primera cumbre regional promovida por el mandatario norteamericano desde el inicio de su nuevo mandato.

Luego, Milei viajará a Nueva York para encabezar el “Argentina Week”, que se desarrollará entre el 9 y el 11 de marzo en Manhattan y es organizado por la Embajada Argentina junto a bancos y fondos internacionales. Allí expondrá ante empresarios y referentes del sistema financiero sobre el rumbo económico, las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en el país.

Javier Milei en la CPAC de Estados Unidos. Foto: Reuters.

Finalizada su intervención, el presidente argentino regresará a Buenos Aires y al día siguiente tiene previsto asistir a la asunción de José Antonio Kast en Santiago de Chile. En ese contexto, también invitó al gobernador Alfredo Cornejo a sumarse a la gira de marzo mientras Estados Unidos se consolida como el destino más frecuente de su política internacional y el principal eje de su estrategia de inserción global.