Caso Spagnuolo: la Justicia ordenó allanar la Agencia de Discapacidad y determinó que no podrá abrir el celular de Kovalivker

También se montó un operativo en la droguería Suizo Argentina, señalada como una de las empresas que pagaba sobornos a la ANDIS.

Agencia Nacional de Discapacidad. Fuente: ANDIS

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó este viernes un allanamiento en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco del escándalo de los audios del extitular de la entidad, Diego Spagnuolo.

Diego Spagnuolo. Foto: NA

El celular de Emmanuel Kovalivker no podrá abrirse

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente del Ministerio Público Fiscal, informó que el celular de Emmanuel Kovalivker, uno de los accionistas de la droguería, no podrá abrirse debido a un impedimento tecnológico.

La idea de la fiscalía era poder peritar los dispositivos secuestrados el viernes pasado, a fin de reducir cualquier posibilidad de eliminación de información o daños en los aparatos.

En un principio, se logró abrir el celular de Spagnuolo, cuyo contenido está conservado en un disco que se entregó a la fiscalía. De todas maneras, se cree que había información borrada.

Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Foto: X @CarnavalStream

Luego se avanzó con el teléfono de Kovalivker, un smartphone marca Samsung de última generación.

Desde la DATIP indicaron a los investigadores que el celular no se puede abrir. En tanto, fuentes judiciales explicaron a Clarín que “desarrollar la tecnología para lograrlo podría demandar meses”.

Por el momento, el dispositivo quedará apagado y sin su contraseña, tal como lo entregó el empresario.