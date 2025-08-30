Corrientes elige gobernador: siete fórmulas buscan ser las sucesoras de Gustavo Valdés

Más de 950 mil correntinos están habilitados para votar, en unos comicios en los que también se renovará parte de la Legislatura provincial, además de autoridades municipales en 73 distritos.

Elecciones legislativas; urna; votación. Foto: NA.

Corrientes celebra este domingo las elecciones para definir gobernador y parte de la Legislatura provincial, además de autoridades municipales en 73 distritos.

Más de 950 mil correntinos están habilitados para votar en una jornada en la que, además de la sucesión del gobernador Gustavo Valdés, se renovarán 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdez, NA

En los comicios correntinos competirán siete fórmulas por la gobernación: Valdés impulsa la figura de su hermano Juan Pablo, acompañado en el frente oficialista Vamos Corrientes por Néstor Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador.

El mandatario correntino no puede ir por la reelección, ya que fue electo en ese cargo por dos períodos consecutivos, pero participará en la elección como cabeza de lista en la categoría de senadores provinciales.

El cierre de campaña de la alianza oficialista contó con el respaldo de los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el candidato a diputado nacional por Córdoba Juan Schiaretti.

En la vereda de enfrente, el peronismo espera recuperar terreno en tierras correntinas con la figura de Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres y quien estará secundado por César Daniel Lezcano.

El candidato del PJ llega con el respaldo de Cristina Kirchner, quien formó parte de la presentación de la candidatura de Ascúa, en lo que fue su último acto partidario antes de la sentencia por la causa Vialidad.

El peronismo local apunta en esta elección a dos objetivos: ingresar en una eventual segunda vuelta, fijada para el 21 de septiembre, y recuperar para ese espacio ciudades grandes como Corrientes capital y Mercedes.

Por su parte, La Libertad Avanza apostó por presentar candidato propio en esa provincia e impulsa la figura del diputado Claudio Lisandro Almirón junto a Evelyn Karsten; mientras que Encuentro por Corrientes promueve al ex gobernador Ricardo Colombi y Martín Barrionuevo.