Elecciones en Corrientes: Lisandro Almirón denunció demoras e irregularidades en el inicio de la votación

“La mayoría de las escuelas de Capital no arrancaron. Se contrató una empresa que nunca hizo elecciones”, sentenció.

En el marco de la jornada electoral en la que casi un millón de correntinos eligen gobernador, el actual diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, emite su voto. Foto: Foto NA: Prensa LLA

En el marco de la jornada electoral en la que casi un millón de correntinos eligen gobernador, el actual diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, denunció demoras e irregularidades en el inicio del comicio.

El dirigente libertario señaló que el cambio de empresa encargada de la logística electoral generó complicaciones: “Históricamente era el Correo Argentino quien se ocupaba del traslado de urnas y actas, pero este año la licitación la ganó Andreani. Eso provocó demoras en algunos lugares y ahora se suma un paso nuevo: el escaneo de las actas antes de que lleguen a la Legislatura para el recuento definitivo”, explicó.

El actual diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, emite su voto. Foto: Foto NA: Prensa LLA

Almirón advirtió que su espacio permanecerá vigilante hasta el cierre del proceso. “Yo mismo voy a estar a las seis de la tarde acompañando el traslado de las urnas. Ya hemos tenido algunos problemitas y no me quiero imaginar que la cosa se pueda embarrar”, señaló.

El diputado también cuestionó el accionar de la policía provincial, que –según denunció– pidió acreditar de manera excepcional a los fiscales de La Libertad Avanza. “Son cosas que no me gustaron. A los demás espacios no les piden lo mismo. Lo dije públicamente porque no corresponde”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.

Finalmente, el candidato libertario remarcó el sentido de la elección en Corrientes: “Lo que está en juego son ocho años de un ciclo que llega a su fin. La gente quiere saber quién será el próximo gobernador”.