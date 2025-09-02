Guillermo Francos, tras la filtración de audios de Karina Milei: “Forma parte de una operación política”

El Jefe de Gabinete calificó la difusión de las escuchas como “una práctica inadmisible”. El vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, también se refirió al hecho.

Guillermo Francos. Foto: NA

Guillermo Francos sostuvo que la difusión de audios de Karina Milei “forman parte de una operación política” ante la proximidad de las elecciones legislativas en la Provincia.

“Estos hechos forman parte de una operación política en las semanas previas a las elecciones”, afirmó el Jefe de Gabinete a través de sus redes sociales.

El funcionario se refirió a la filtración de un nuevo audio que involucraría al presidente de esa Cámara de Diputados, Martín Menem, lo que Francos calificó como “una práctica inadmisible”.

“Como Gobierno, seguiremos trabajando en la agenda de transformación que votaron los argentinos y no vamos a permitir que maniobras basadas en espionaje ilegal intenten condicionar el rumbo que el país necesita”, reafirmó.

Guillermo Francos Foto: NA

La palabra del vicejefe de Gabinete

El vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, señaló que “la difusión de audios grabados ilegalmente es un ataque directo a las instituciones y al mandato popular. Estas operaciones buscan desestabilizar a un Gobierno elegido democráticamente, pero lo único que logran es dejar en claro el miedo al cambio”.

Y reafirmó el compromiso del Ejecutivo de “seguir adelante”, ya que la Argentina “del futuro” se construye “con transparencia y coraje, no con trampas de los que quieren volver al poder de privilegios”.