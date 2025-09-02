Javier Milei modificó su viaje a Estados Unidos: no irá a Las Vegas y su agenda se desarrollará solo en Los Ángeles

El presidente partirá el miércoles para reunirse con empresarios en un evento organizado por el economista, Michael Milken. De esta forma, volverá al país un día antes.

Javier Milei en Estados Unidos. Foto: Reuters.

Javier Milei modificó su gira por Estados Unidos y viajará solo a Los Ángeles para reunirse con importantes empresarios en un evento organizado por el economista Michael Milken, tras la suspensión de su paso por Las Vegas para asistir al show de Fátima Flórez.

El presidente partirá el miércoles por la noche a Los Ángeles, tras participar del acto de cierre de campaña que se celebrará en Moreno, para cumplir con las actividades repartidas entre el jueves y parte del viernes, y volverá al país el mismo 5 de septiembre, en las vísperas de la elección bonaerense que se celebrará el domingo 7.

Viaje de Milei a los Estados Unidos. Reuters

En su onceava visita a Estados Unidos, el mandatario participará de una conferencia global con importantes empresarios, fondos de inversión y banqueros del plano internacional, organizado por el economista Milken, conocido como el “rey de los bonos basura” y el fundador de este think tank del liberalismo.

En un inicio, el evento estaba previsto para 50 asistentes y se llevaría a cabo en una de las propiedades de Milken en Malibú, pero debido a que el número de participantes se incrementó a 80 la sede se trasladó a un importante hotel de la ciudad.

Javier Milei en Estados Unidos. Foto: Reuters.

Pese a la suspensión de su parada por Las Vegas, el libertario reagendó el encuentro con empresarios del rubro hoteleros, que se celebrará en Los Ángeles, y que podría incluir la participación de Rafael Nadal de poder coordinar agenda y viajar a Los Ángeles.

Otra de las actividades que cambió de sede a la ciudad del estado de California es el encuentro con María Noel de Castro Campos, la ingeniera biomédica con maestría en Ingeniera Aeroespacial y candidata a astronauta de 26 años, oriunda de Salta.