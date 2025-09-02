Piden la renuncia de la Secretaria de la Niñez de Río Negro por presuntas irregularidades

Se trata de Silbana Cullumilla y se debe a inconsistencias en el pago de guardias y la liquidación de servicios que no habrían sido utilizados.

Silbana Cullumilla, titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Río Negro. Foto: Gobierno de Río Negro

El legislador rionegrino del espacio Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé, solicitó apartar a la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Silbana Cullumilla.

El pedido se realizó tras un allanamiento que se realizó en una de sus delegaciones luego de denuncias por presuntas irregularidades en la gestión del organismo.

“Por el bien de Río Negro y de la Secretaría, es necesario un cambio profundo. La renuncia de Cullumilla es el primer paso para recuperar la confianza en una institución que debe estar al servicio de la infancia y la adolescencia”, expresó el legislador al solicitar su apartamiento.

La Justicia de la provincia abrió una investigación por las inconsistencias en el pago de guardias y la liquidación de servicios que no habrían sido utilizados.

La causa está en manos de la fiscal Paula De Luque, quien llevó adelante una requisa en la delegación del organismo ubicada en Viedma, donde se secuestraron cuadernos de registros de guardias y un teléfono celular.

La medida fue autorizada por el juez Juan Brussino, en el marco de la denuncia iniciada por los voluminosos montos abonados, presuntamente sin sustento en tareas efectivamente realizadas.

Las primeras líneas de la investigación apuntan a la asignación direccionada de guardias y en la posible existencia de una estructura de pagos injustificados, que habrían representado importantes erogaciones de fondos públicos por parte del Estado provincial.

Hasta el momento no hubo ninguna comunicación oficial del Gobernador Alberto Weretilneck, ni del Ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, Juan Pablo Muena, de quien depende la secretaría sospechada.

Esto motivó a la oposición de la provincia y rápidamente hicieron cuestionamientos. El legislador Luciano Sempé, del bloque Vamos con Todos, fue uno de los primeros en visibilizar el tema y en sus redes sociales se preguntó: “¿Alguien del Gobierno va a informar oficialmente qué está pasando en la SENAF de Viedma?”, y aseguró haber recibido datos sobre los allanamientos y el secuestro de documentación y celulares.

La evolución del caso podría implicar nuevas diligencias y citaciones, mientras la fiscalía evalúa la información secuestrada y analiza posibles responsabilidades administrativas y penales.

Mientras se espera el avance de la investigación judicial, el pedido de renuncia de la Secretaria de Niñez de la Provincia de Río Negro se suma a una serie de reclamos por la falta de respuestas institucionales ante hechos graves y fuertes cuestionamientos al Gobernador Alberto Weretilneck y al Ministro del área Juan Pablo Muena.