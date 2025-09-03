El Gobierno de la Ciudad apelará la medida cautelar que obliga a restituir el traslado de los cartoneros desde el Conurbano

Lo anunció el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Los fondos que están destinados al traslado de recuperadores serán reinvertidos en más obras de infraestructura en los Centros Verde.

Cartoneros. Foto: NA

El Gobierno de la Ciudad apelará la medida cautelar del Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario tras la presentación realizada por la Federación de Cooperativas de Reciclado.

De esta manera, la Ciudad acatará la decisión y repondrá el servicio de traslado de los cartoneros desde el Conurbano hasta tanto la Justicia se expida sobre la cuestión de fondo.

El servicio de traslado de recuperadores urbanos no está contemplado como una obligación a cubrir por parte del Estado en los términos del llamado Concurso Público N.º 1/2021, que regula el funcionamiento del sistema.

Cartoneros. Foto: NA

El Gobierno porteño ya le puso fin a la intermediación de organizaciones y bancarizó el pago de todos los recuperadores urbanos de manera directa. También incorporó un sistema de control biométrico de asistencia, reforzó las rutas de recolección más críticas y ordenó el circuito logístico para la recolección del material reciclable.

Desde el 1° de agosto se actualizó el esquema de traslados de recuperadores urbanos que llegaban desde el Conurbano y que era financiado por el Gobierno porteño. Hasta ese momento, la administración porteña cubría el transporte de 3.100 recuperadores urbanos que llegaban a trabajar a la Ciudad, una cobertura que alcanzaba solo a 4 de las 12 cooperativas adjudicatarias del servicio, ligadas al dirigente Juan Grabois.

La decisión se tomó para dotar de más equidad al sistema de reciclado y porque no existe un trato similar para otros trabajadores que prestan servicios urbanos en la Ciudad —como barrenderos, operarios de higiene, personal de mantenimiento o empleados de espacios verdes— y que, en muchos casos, también se trasladan todos los días desde la Provincia de Buenos Aires para cumplir con sus tareas.

Los fondos que están destinados al traslado de recuperadores serán reinvertidos en más obras de infraestructura en los Centros Verde -para mejorar los procesos de acopio y clasificación de materiales reciclables-, en un aumento de la capacidad productiva del sistema y en el refuerzo de rutas y circuitos de recolección en zonas de la Ciudad con mayor volumen de reciclables.