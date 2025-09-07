Mayra Mendoza: “A la propuesta de Milei de ‘Kirchnerismo nunca más’, la respuesta fue ‘Kirchnerismo más que nunca’”

Mayra Mendoza. Foto: Prensa

La intendenta de Quilmes y diputada provincial electa, Mayra Mendoza, celebró este domingo el triunfo en las elecciones legislativas, a la vez que ponderó la victoria conseguida en el distrito, luego del escrutinio que arrojó más del 48% de los votos, por lo que les agradeció a las y los vecinos por elegir Fuerza Patria.

“Hoy, el pueblo de la provincia de Buenos Aires habló fuerte y claro. A la propuesta de Milei de ‘Kirchnerismo nunca más’, la respuesta de la gente en las urnas fue contundente: ‘Kirchnerismo más que nunca, para el pueblo peronismo siempre’. Porque no se puede borrar la historia de conquistas de nuestro movimiento, ni se puede frenar la fuerza de un pueblo que lucha”, aseguró Mayra, quien valoró también el acompañamiento a Fuerza Patria Quilmes, a la boleta encabezada por Ceci Soler.

“Gracias por apoyar los proyectos de trabajo, los que verdaderamente dan resultados. No tengan dudas de que la confianza depositada será devuelta con más gestión y compromiso”, resaltó Mayra quien agradeció el apoyo de los vecinos y vecinas en esta nueva elección, permitiendo un resultado histórico en una votación de medio término, tal como fue la reelección del 2023.

“La gente votó contra Milei. Fue la reacción a un gobierno nacional cruel y de ajuste. El pueblo tiene conciencia y sabe que puede y merece vivir mejor, como fue de 2003 a 2015, con los gobiernos de Néstor y Cristina”, destacó Mayra. Y agregó: “por esta razón, cuando les proponen kirchnerismo nunca más, van y votan por más peronismo”.

En este sentido, Mayra resaltó que “cada voto a Fuerza Patria es un paso más para que Cristina Fernández de Kirchner esté más cerca de recuperar su libertad. Porque no alcanza con la memoria: necesitamos presente y futuro, y ese futuro lo construimos con Cristina libre y con un pueblo movilizado”.

A su vez, Mayra hizo referencia al escándalo que envuelve a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei: “Con la coima de la hermana de Milei se podría haber terminado la estación de tren Héroes de Malvinas, con el 3% de lo que le robó a las personas con discapacidad de la ANDIS, que son aproximadamente 3.000 millones de pesos o un poco más, se podrían hacer muchas obras”.

“El presidente Milei frenó la obra pública. Estamos sin el financiamiento del gobierno nacional, porque recortó todo. Lo único que no recortó son las coimas de la hermana. Además de la estación Héroes de Malvinas, nos paralizó las tareas de la nueva traza del Acceso Sudeste, pavimentos, y muchas obras importantes, como las 10 escuelas que estaban proyectadas construir en Quilmes. Por eso les digo que no voy a aflojar nunca a trabajar por Quilmes hasta ver lo que soñamos entre todos y lo que sabemos que nos merecemos”, afirmó.

Y finalizó convocando al pueblo a volver a votar el próximo 26 de octubre a Fuerza Patria: “Gracias por la confianza, gracias por la esperanza y gracias por la militancia. Sigamos firmes, porque cuando el pueblo se organiza, la Patria se levanta y nada la puede detener”.