Javier Milei, tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses: “De cara al futuro, vamos a corregir los errores”

El presidente habló en el búnker tras los resultados de los comicios de medio término en la Provincia. “Todos a trabajar mañana que hay que sacar el país adelante”, aseguró.

Javier Milei en el búnker de LLA. Foto: NA

Javier Milei reconoció la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires por más de 13 puntos contra el peronismo.

“En el plano político hemos tenido una clara derrota, hay que aceptar el resultado”, dijo el mandatario en el inicio de su discurso en el búnker de La Libertad Avanza en La Plata.

Además, afirmó que “el rumbo por el cual hemos sido elegidos en 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar”.

Javier Milei en el búnker de LLA. Foto: NA

“Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, vamos a continuar en el lado del bien y no se retrocede ni un milímetro en la política de Gobierno”, añadió desde el búnker.

En el final de su relato, el mandatario aseguró no está “dispuesto a entregar el modelo”, a pesar de la derrota electoral en la Provincia.

Javier Milei en el búnker de LLA. Foto: NA

“No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a millones de personas de la pobreza. En definitiva, si hemos cometido errores en lo político los vamos a internalizar, a procesar y modificar las acciones”, señaló Milei.

Y finalizó: “Vamos a ser cada día mejor para tener un mejor resultado en octubre”.