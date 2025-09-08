Javier Milei y Luis Caputo se reunieron con el titular del BID en medio de la suba del dólar tras las elecciones bonaerenses

El encuentro tuvo lugar en Casa Rosada. También participaron el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Javier Milei y Luis Caputo con el presidente del Banco Interamericano de Desarollo, Ilan Goldfajn. Foto: Presidencia

En medio de la suba del dólar y la caída en los mercados tras los resultados de las elecciones en PBA, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron este lunes con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

El encuentro se llevó a cabo al mediodía, luego de que el presidente encabezara una reunión de Gabinete de la que no participó Caputo.

“Excelente encuentro con el presidente Milei, el ministro Caputo, el secretario Quirno y el jefe de gabinete Francos en la Casa Rosada”, escribió Golfajn en sus redes sociales.

Y añadió: “Conversamos sobre la agenda de reformas económicas de Argentina, el impulso al sector privado, la agenda de seguridad, y la integración del país en la región y el mundo. También abordamos la nueva Estrategia País 2025-2028 del Grupo BID. Estamos comprometidos a seguir apoyando al país”.

Se trata de la primera reunión de Milei y Caputo tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses.

El impacto de las elecciones en el mercado

Tras la contienda electoral, el dólar oficial abrió este lunes a $1390 para la compra y $1450 para la venta en el Banco Nación (BNA). Pasadas las 14.30, bajó a $1440.

Por su parte, el dólar blue sube a $1395 y el mayorista alcanza los $1450, mientras que los financieros operan en alza: el MEP llega a $1445 y el CCL a $1448.

Las acciones argentinas en Wall Street caen más de 20%, siendo Banco Macro, BBVA y Banco Supervielle las empresas que lideran las caídas, con 18,85%.

En tanto, los bonos arrancaban con bajas de hasta 11% y el riesgo país superó la barrera de los 900 puntos básicos.