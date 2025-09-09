Mensaje de la mesa política del Gobierno tras su primera reunión: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”

El mandatario escribió esa frase en su cuenta de X junto a una foto de la reunión con Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Martín Menem y Manuel Adorni.
Canal 26
Por Canal 26
martes, 9 de septiembre de 2025, 19:12
Javier Milei canceló su viaje a España y no asistirá al encuentro de la ultraderecha europea
Javier Milei canceló su viaje a España y no asistirá al encuentro de la ultraderecha europea Foto: Presidencia

El presidente Javier Milei sostuvo que “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, luego de haber encabezado la reunión de la mesa política nacional puesta en marcha tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires.

El mandatario escribió esa frase en su cuenta de X junto a una foto de la reunión con Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Martín Menem y Manuel Adorni.

“La Libertad Avanza (LLA) o Argentina retrocede”, expresó Milei desde sus redes sociales.

LLA indicó en un comunicado Milei “lideró la nueva Mesa Política Nacional” para “trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad”.

También podría interesarte

La cocina argentina, entre las mejores del mundo: 10 platos fueron reconocidos por la prestigiosa guía Taste Atlas

La cocina argentina, entre las mejores del mundo: 10 platos fueron reconocidos por la prestigiosa guía Taste Atlas

Robo, drogas y drama: cuántos capítulos tiene la nueva serie policial de HBO Max y cada cuánto se estrenan

Robo, drogas y drama: cuántos capítulos tiene la nueva serie policial de HBO Max y cada cuánto se estrenan

Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”, añadió el partido.

Y reiteró: “Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen”.

Javier Milei no asistirá al encuentro de la ultraderecha europea

El presidente suspendió el viaje que tenía previsto hacer el próximo jueves a España, luego de la dura derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas bonaerenses.

El mandatario no viajará a Madrid como estaba previsto, aunque aclararon que tampoco había estado completamente confirmada la partida.

Javier Milei, presidente de Argentina.
Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

Originalmente, el cronograma en diseño preveía la salida de la comitiva presidencial para el domingo 14 de septiembre, aunque había intenciones de anticipar la fecha al jueves 11.

También se evaluaba un paso por Portugal con eventuales reuniones con autoridades de ese país, una posibilidad que fue rápidamente descartada.