Mensaje de la mesa política del Gobierno tras su primera reunión: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”

El mandatario escribió esa frase en su cuenta de X junto a una foto de la reunión con Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Martín Menem y Manuel Adorni.

Javier Milei canceló su viaje a España y no asistirá al encuentro de la ultraderecha europea Foto: Presidencia

El presidente Javier Milei sostuvo que “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, luego de haber encabezado la reunión de la mesa política nacional puesta en marcha tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires.

El mandatario escribió esa frase en su cuenta de X junto a una foto de la reunión con Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Martín Menem y Manuel Adorni.

“La Libertad Avanza (LLA) o Argentina retrocede”, expresó Milei desde sus redes sociales.

LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE.

VLLC! https://t.co/6bmJVk5k1d — Javier Milei (@JMilei) September 9, 2025

LLA indicó en un comunicado Milei “lideró la nueva Mesa Política Nacional” para “trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad”.

“Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”, añadió el partido.

Y reiteró: “Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen”.

Javier Milei no asistirá al encuentro de la ultraderecha europea

El presidente suspendió el viaje que tenía previsto hacer el próximo jueves a España, luego de la dura derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas bonaerenses.

El mandatario no viajará a Madrid como estaba previsto, aunque aclararon que tampoco había estado completamente confirmada la partida.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

Originalmente, el cronograma en diseño preveía la salida de la comitiva presidencial para el domingo 14 de septiembre, aunque había intenciones de anticipar la fecha al jueves 11.

También se evaluaba un paso por Portugal con eventuales reuniones con autoridades de ese país, una posibilidad que fue rápidamente descartada.