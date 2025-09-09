Javier Milei no asistirá al encuentro de la ultraderecha europea: canceló su viaje a España tras la derrota en las elecciones bonaerenses

Originalmente, el cronograma en diseño preveía la salida de la comitiva presidencial para el domingo 14 de septiembre, aunque había intenciones de anticipar la fecha al jueves 11.

El presidente Javier Milei suspendió el viaje que tenía previsto hacer el próximo jueves a España, luego de la dura derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas bonaerenses.

El mandatario no viajará a Madrid como estaba previsto, aunque aclararon que tampoco había estado completamente confirmada la partida.

También se evaluaba un paso por Portugal con eventuales reuniones con autoridades de ese país, una posibilidad que fue rápidamente descartada.

El viaje frustrado

Sin intención concretar reuniones con autoridades del gobierno español de Pedro Sánchez, el libertario esperaba dar el presente en la celebración del segundo encuentro de los Patriots, convocado por el partido opositor VOX y que se celebrará los días 13 y 14 de septiembre en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

El anfitrión Santiago Abascal espera reunir más de 14 mil asistentes con la presencia destacada de líderes de la derecha internacional, y por eso había hecho extensible la invitación a Milei.

Se trata de un evento conservador que se dividirá en dos jornadas: la primera con paneles de debate y la segunda con disertaciones individuales.

Milei debió suspender su cuarta visita a Madrid, en la que además esperaba concretar reuniones con empresarios, a raíz de la magra performance de su espacio en las elecciones bonaerenses, en las que fueron aventajados por Fuerza Patria por más de 13 puntos y medio.

Con el objetivo puesto en la recuperación electoral camino a los comicios del 26 de octubre, el Presidente se muestra en control de la situación y protagonizará una intensa semana de actividades.

Con dos reuniones de gabinete celebradas el lunes, este martes reeditó la vieja mesa política con sus funcionarios más cercanos, y la coordinación política bonaerense, con la participación del PRO, analizaba en detalle los resultados del domingo.

Para el miércoles, el jefe de Estado espera volver a reunir a los ministros para ordenar la tropa y neutralizar las diferencias registradas entre los vértices del ‘Triángulo de Hierro’ donde se enfrentan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo por la estrategia en los armados y el sistema de alianzas con los aliados.