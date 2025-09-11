La oposición prepara una sesión en Diputados para frenar los vetos de Javier Milei

El Congreso insistirá con las leyes de declaración de emergencia en el Garrahan y aumentos para las Universidades.

Sesión en Diputados. Foto: X @DiputadosAR

El Congreso se encuentra en camino de un nuevo revés para el Gobierno. Diputados de la oposición analizan concretar una sesión el próximo miércoles para rechazar los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Emergencia del hospital pediátrico Garrahan y los aumentos de recursos para las universidades.

La sesión será solicitada en las próximas horas por los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: NA

Se trata de la primera deliberación del pleno del cuerpo tras la derrota electoral del oficialismo en las elecciones del domingo último, en las que UxP obtuvo el 46% de los votos.

Los legisladores están confiados en que tienen los votos para insistir con la ley para otorgar financiamiento al Hospital Pediátrico Garrahan, que se sancionó con una amplia mayoría.

Desde la oposición señalan que cuentan con los dos tercios para rechazar el veto presidencial a la ley emergencia pediátrica y el aumento de los recursos para las universidades, y que tendrán más votos que cuando esas leyes fueron sancionadas.

De esta manera, si la Cámara de Diputados insiste con la sanción, solo quedará el tratamiento en el Senado, donde estarán asegurados los votos para rechazar los vetos de Milei.

Cámara de Diputados Foto: X @DiputadosAR

Además, la sesión que diagrama la oposición incluirá también el proyecto impulsado por los gobernadores para cambiar la distribución del impuesto al combustible para que las provincias puedan tener los recursos que antes se derivaban a los fondos fiduciarios para obras públicas.

El Senado ya ratificó la semana pasada la ley de emergencia en materia de Discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.

El Gobierno defendió los vetos de Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció este jueves que el Gobierno cometió “errores”, pero aclaró que no va a “modificar el rumbo”, a la vez que indicó que la administración comandada por Javier Milei no está dispuesta a “seguir aumentando pobres”.

“Sin dudas, cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo”, expresó Adorni en diálogo con A24, mientras que además manifestó: “La gente se tiene que adaptar al nuevo sistema”.

El funcionario luego expresó: “No hay soluciones mágicas y no estamos dispuestos a seguir aumentando pobres. No vamos a ceder a volvernos Venezuela”

“La gente nos va a acompañar”, dijo en relación a las elecciones de octubre y añadió: “Hay un análisis más fino de cómo votó la gente el domingo”.