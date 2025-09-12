Diputados de la oposición pidieron una sesión especial para rechazar los vetos de Javier Milei

La cita será el próximo miércoles a las 13 para insistir con las leyes de declaración de emergencia en el Garrahan y aumentos para las Universidades. En el temario también ingresó la reforma a los DNU, que obtuvo media sanción en el Senado días atrás.

Sesión en Diputados. Foto: NA

La oposición de la Cámara de Diputados solicitó este viernes formalmente un pedido de sesión para el miércoles 17 de septiembre a las 13 con el fin de discutir un amplio temario, en el que se encuentran los vetos del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría.

En el temario también ingresó la reforma a los DNU, que obtuvo media sanción en el Senado días atrás. También buscarán oponerse a los decretos delegados que modificaron el estatuto de la Policía Federal.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: NA

Se trata de la primera deliberación del pleno del cuerpo tras la derrota electoral del oficialismo en las elecciones del domingo último, en las que UxP obtuvo el 46% de los votos.

Los legisladores están confiados en que tienen los votos para insistir con la ley para otorgar financiamiento al Hospital Pediátrico Garrahan, que se sancionó con una amplia mayoría.

Desde la oposición señalan que cuentan con los dos tercios para rechazar el veto presidencial a la ley emergencia pediátrica y el aumento de los recursos para las universidades, y que tendrán más votos que cuando esas leyes fueron sancionadas.

De esta manera, si la Cámara de Diputados insiste con la sanción, solo quedará el tratamiento en el Senado, donde estarán asegurados los votos para rechazar los vetos de Milei.

Cámara de Diputados Foto: X @DiputadosAR

Además, la sesión que diagrama la oposición incluirá también el proyecto impulsado por los gobernadores para cambiar la distribución del impuesto al combustible para que las provincias puedan tener los recursos que antes se derivaban a los fondos fiduciarios para obras públicas.

El Senado ya ratificó la semana pasada la ley de emergencia en materia de Discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.

El Gobierno defendió los vetos de Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció este jueves que el Gobierno cometió “errores”, pero aclaró que no va a “modificar el rumbo”, a la vez que indicó que la administración comandada por Javier Milei no está dispuesta a “seguir aumentando pobres”.

“Sin dudas, cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo”, expresó Adorni en diálogo con A24, mientras que además manifestó: “La gente se tiene que adaptar al nuevo sistema”.

El funcionario luego expresó: “No hay soluciones mágicas y no estamos dispuestos a seguir aumentando pobres. No vamos a ceder a volvernos Venezuela”

“La gente nos va a acompañar”, dijo en relación a las elecciones de octubre y añadió: “Hay un análisis más fino de cómo votó la gente el domingo”.