Presuntas coimas en discapacidad: Fernando Cerimedo ratificó ante la Justicia los dichos de Spagnuolo

El consultor y asesor de La Libertad Avanza se presentó ante el fiscal Franco Picardi en el marco de la investigación por retornos vinculados al ANDIS. Negó haberlo grabado.

Fernando Cerimedo. Foto: NA

Fernando Cerimedo se presentó ante el fiscal Franco Picardi en el marco de la causa que investiga la presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

En Comodoro Py, el consultor y asesor de La Libertad Avanza confirmó que Diego Spagnuolo le había “hablado de hechos de corrupción” y le hizo mención “a coimas”.

Diego Spagnuolo. Foto: X @dspagnuolo_ok

Cerimedo había anticipado que la charla filtrada no fue con él, pero que Spagnuolo “en cuotas” ya le había contado sobre posibles irregularidades.

El asesor, en otro tramo de la declaración, enfatizó que no fue él quien grabó a Spagnuolo. Argumentó que nunca se reunió con él en una confitería “como se puede escuchar de fondo en los audios”.

Diego Spagnuolo sobre el supuesto entramado de coimas en la agencia de discapacidad. Audio: Gentileza Carnaval.

También mencionó que la relación entre ellos no terminó bien y que Spagnuolo podría haber pensado que él lo grabó por eso, pero desestimó la idea: “Yo tuve un diario que banca al Gobierno, me cargué la campaña al hombro. ¿Para qué voy a tirar esa bomba? ¿Con qué finalidad, para dañar al pelado?”.

Finalmente, explicó que Spagnuolo “le contaba cosas de internas y de política” con las mismas expresiones que se escuchan en las grabaciones. Además, dijo que en esa supuesta charla filtrada “no hablábamos del presidente, hablábamos de Javier”, en referencia a la cercanía de Spagnuolo con Milei.

Karina Milei, Diego Spagnuolo y Javier Milei. Foto: Redes sociales

En una semana vence la prórroga del secreto de sumario, momento en el que las partes tendrán acceso al expediente. En este contexto, Diego Spagnuolo evalúa convertirse en “imputado colaborador” para mejorar su situación legal, lo que lo obligaría a aportar datos novedosos y de relevancia para la investigación, apuntando hacia alguien de mayor jerarquía.