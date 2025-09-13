“Está en evaluación”: en medio de tensiones con los gobernadores, el Gobierno no descartó préstamos para las provincias

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, aseguró que de todas maneras los mandatarios provinciales tienen que comprender que los Aportes del Tesoro Nacional son para “casos de emergencia”.

Lisandro Catalán, ministro del Interior. Foto: X @catalanlisandro

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, aseguró este sábado que los gobernadores tienen que comprender que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) son para “casos de emergencia”.

Luego de que el presidente Javier Milei vetara la ley de distribución automática de los ATN, Catalán sostuvo que el Gobierno busca “dialogar” con los mandatarios provinciales para que entiendan la decisión presidencial.

Javier Milei, Guillermo Francos, Luis Caputo y Lisandro Catalán. Foto: X @GAFrancosOk

“La idea es dialogar y que los gobernadores comprendan que los ATN son para usar en caso de emergencia, no para gastos corrientes de las provincias y de Nación”, argumentó el ministro del Interior.

Asimismo, el funcionario no descartó que desde el Ejecutivo se esté estudiando destinar préstamos a las provincias: “Está en evaluación”, precisó Catalán en declaraciones a Radio Mitre.

Sobre la relación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro dijo que no hay inconvenientes si la idea es “conversar por el bien de los bonaerenses”.

“Ahora, si en el marco electoral tensamos las relaciones con un fin electoralista, se complica”, consideró Catalán, quien valoró como positivo el contacto con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, con relación a la ayuda que Nación le brindó a Provincia en la logística para los comicios bonaerenses.

Lisandro Catalán, ministro del Interior. Foto: X @catalanlisandro

Tensión con los gobernadores

En referencia a las críticas que en los últimos días vertieron los gobernadores agrupados en el frente Provincias Unidas, entre ellos, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martin Llaryora (Córdoba), el ministro del Interior las atribuyó al “año electoral”.

“Estamos en un año electoral y por ahí los gobernadores tratan de sacar provecho para ver si hacen un mejor desarrollo en las elecciones de sus provincias”, planteó Catalán.