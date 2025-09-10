El Gobierno anunció la llegada de Lisandro Catalán como nuevo ministro de Interior

Así lo confirmó Guillermo Francos, jefe de Gabinete, en sus redes sociales. Ya habían trabajado juntos en el Banco Provincia.

Este miércoles el Gobierno nacional anunció la llegada de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior, según informó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en sus redes sociales.

“Siguiendo las instrucciones del Presidente Javier Milei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economia Luis Caputo, y el flamante Ministro del Interior Lisandro Catalán”, escribió en primer lugar.

Y completó en su mensaje: “En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”.

Entre las medidas que tomó Milei, también incorporó al ministro de Economía, Luis Caputo, como integrante de la Mesa Federal.

Esta incorporación de Caputo se vincula con que él tiene a cargo las áreas de obras y servicios públicos, además de proyectos de infraestructura de interés para las provincias.

El Gobierno busca acercarse en el diálogo con las provincias

El último cargo que había desempeñado Catalán antes de esta designación era el de vicejefe del Interior, por lo que este anuncio significa un ascenso en su carrera política.

Uno de los principales reclamos de los gobernadores de las provincias y que se repite en varias de ellas es por la falta de un interlocutor directo, con el que puedan dialogar y a su vez tenga poder de decisión dentro del Gobierno nacional. Con la designación de Catalán, el oficialismo busca romper con este faltante.

Catalán es considerado como un hombre de absoluta confianza por parte de Francos. Se conocen por haber trabajado juntos en el Banco Provincia durante la gestión de Daniel Scioli (cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2015) y también fundaron la Fundación Acordar en 2012. Desde la actual gestión de Milei, Francos convirtió a Catalán en su colaborador más cercano.

La trayectoria de Lisandro Catalán

Catalán nació en San Miguel de Tucumán en 1951, de profesión abogado, ejerce la presidencia de La Libertad Avanza (LLA) en su provincia. Anteriormente, hizo su carrera política dentro del peronismo antes de sumarse al partido libertario.

Para el año 1997 se mudó hacia Buenos Aires y fue funcionario del Banco Provincia durante el sciolismo. Para el año 2016 ingresó al Registro Nacional de Reincidencia bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Mantuvo ese cargo en la gestión de Alberto Fernández, lo que señala que pudo mantener su cargo pese a los cambios de gobierno y de ideologías políticas.