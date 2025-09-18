Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia que Diego Spagnuolo le contó a Javier Milei sobre las supuestas coimas en discapacidad

El ex estratega comunicacional se presentó ante el fiscal Franco Picardi y reveló que el ex director de la ANDIS tuvo encuentros con el presidente y con Sandra Pettovello.

Javier Milei y Fernando Cerimedo. Foto: NA

Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia que Diego Spagnuolo le aseguró que le contó a Javier Milei y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre las supuestas coimas en las compras de medicamentos del organismo.

La explosiva declaración de Cerimedo se conoció tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa de los audios.

Diego Spagnuolo. Foto: X @dspagnuolo_ok

“Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei que esto ya se lo había contado a Pettovello”, afirmó.

Lule Menem y el “8% para Rosada”

Además, el testigo afirmó que Spagnuolo le dijo que Eduardo “Lule” Menem era quien estaba “detrás del control de este negocio”.

Eduardo “Lule” Menem. Foto: NA

El relato también menciona a Daniel Garbellini, exnúmero dos de la ANDIS, como una persona “puesta” en el Programa Incluir Salud, supuestamente vinculado a la droguería Suizo Argentina. Spagnuolo se quejó de que no le habían dejado “poner a nadie de su confianza” y que este esquema del 5% venía funcionando desde la época del exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Pablo Atchabahian.

La conversación de Spagnuolo con Milei en Olivos

Cerimedo relató que Spagnuolo le contó que Milei lo invitó a Olivos en dos ocasiones. En la primera, el ex titular de la ANDIS no pudo conversar. En la segunda, en junio de 2024, fue donde Spagnuolo le habría informado al Presidente sobre lo que estaba pasando en la ANDIS. “Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello”, reiteró Cerimedo.

Diego Spagnuolo y Javier Milei. Foto: X @dspagnuolo_ok

Dos meses después de estas conversaciones, Spagnuolo se habría “peleado con Pettovello” porque creía que ella “operó” una nota periodística sobre la Droguería Suizo-Argentina y sus vínculos con los Menem. “Ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes”, le habría dicho Spagnuolo a Cerimedo sobre el “pedo con los Menem”.