Mariel Fernández en el Festival Urbano de Moreno: “Es un momento maravilloso para la juventud”

La Plaza Dr. Buján fue sede de la séptima edición del evento, que contó con shows de El Mató a un Policía Motorizado, Turf, Malandro y demás artistas.

Mariel Fernández en el Festival Urbano de Moreno. Foto: Canal 26

La Plaza Dr. Buján fue sede de la séptima edición del Festival Urbano de Moreno, evento que convocó a más de 30 mil personas que se acercaron a disfrutar de los shows de El Mató a un Policía Motorizado, Turf, Malandro y demás artistas, algunos de ellos locales, a quienes el FU les abre las puertas para dar a conocer su talento y fortalecer la identidad morenense.

Mariel Fernández en el Festival urbano de Moreno. Video: Canal 26

“Es un momento maravilloso para la juventud, en un clima super tranquilo y familiar”, señaló la intendenta, Mariel Fernández.

“Pospandemia, vimos que la juventud era la más afectada por los protocolos. Había varios problemas de salud mental en jóvenes, así que nos pareció una buena convocatoria volver al espacio público con sus ídolos y también darle una posibilidad a los artistas de Moreno”, agregó.

Y cerró: “Estamos pidiendo colaboración del sector privado para que se pueda realizar este festival”.

El Festival se realiza desde el año 2021 por iniciativa de la intendenta para garantizar el acceso a espectáculos de primer nivel de forma libre y gratuita a jóvenes y familias enteras, de Moreno y de toda la región.

El FU 2025 se desarrolló con una gran puesta en escena de luces, sonido y proyecciones, consolidándose, una vez más, como uno de los festivales urbanos más importantes de la Provincia de Buenos Aires.