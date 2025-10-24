Desarticularon un búnker narco en Moreno tras múltiples allanamientos y denuncias de vecinos
La Municipalidad de Moreno llevó adelante la demolición de un búnker narco en el barrio Villa Trinidad, de la localidad de Trujui, tras una serie de allanamientos y denuncias vecinales que habían revelado la venta reiterada de drogas en la zona.
El operativo fue coordinado por la Fiscalía General Departamental de Moreno-General Rodríguez, el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Policía provincial. La vivienda, ubicada en la calle Pedro Benoit entre Lincoln y Euskadi, era utilizada como punto de comercialización de estupefacientes y fue derribada durante el procedimiento.
La intendenta Mariel Fernández acompañó la acción y sostuvo: “Esta demolición forma parte de una política municipal de hostigamiento permanente al narcomenudeo, así como también tenemos un compromiso con las personas que tienen problemas de consumo y sus familias, a quienes acompañamos con tratamientos, internaciones y espacios terapéuticos”.
Dos detenidos y 5 kilos de sustancias ilegales secuestrados
Entre marzo y abril, la UFI N°12 a cargo del fiscal Leandro Ventricelli había realizado los primeros allanamientos que derivaron en detenciones y secuestro de drogas. Sin embargo, el inmueble volvió a ser utilizado como punto de venta pocos meses después.
En junio de 2025, nuevas denuncias anónimas de vecinos motivaron otra intervención en la que se detuvo a dos hombres encargados de la distribución y cobro.
En el lugar se secuestraron 2 kilos de cocaína fraccionados en 3.715 envoltorios termosellados, 3 kilos de marihuana, teléfonos celulares y un sistema de videovigilancia que monitoreaba los accesos al domicilio.
Ante la reincidencia, las autoridades resolvieron demoler el inmueble para impedir que volviera a funcionar como centro de narcomenudeo y devolver tranquilidad al barrio. Desde el municipio, sostuvieron que la medida “refuerza el compromiso con la seguridad y la prevención del delito, en una política integral que busca garantizar entornos más seguros para los vecinos y vecinas de Moreno”.