Desarticularon un búnker narco en Moreno tras múltiples allanamientos y denuncias de vecinos

La intendenta Mariel Fernández brindó detalles acerca de la demolición del inmueble en el barrio de Villa Trinidad de la localidad de Trujui.

Encabezó la demolición la intendenta Mariel Fernández. Foto: Prensa Municipalidad de Moreno

La Municipalidad de Moreno llevó adelante la demolición de un búnker narco en el barrio Villa Trinidad, de la localidad de Trujui, tras una serie de allanamientos y denuncias vecinales que habían revelado la venta reiterada de drogas en la zona.

El operativo fue coordinado por la Fiscalía General Departamental de Moreno-General Rodríguez, el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Policía provincial. La vivienda, ubicada en la calle Pedro Benoit entre Lincoln y Euskadi, era utilizada como punto de comercialización de estupefacientes y fue derribada durante el procedimiento.

La medida se realizó tras múltiples allanamientos y denuncias vecinales que evidenciaron la reiterada venta de drogas en el lugar. Foto: Prensa Municipalidad de Moreno

La intendenta Mariel Fernández acompañó la acción y sostuvo: “Esta demolición forma parte de una política municipal de hostigamiento permanente al narcomenudeo, así como también tenemos un compromiso con las personas que tienen problemas de consumo y sus familias, a quienes acompañamos con tratamientos, internaciones y espacios terapéuticos”.

Dos detenidos y 5 kilos de sustancias ilegales secuestrados

Entre marzo y abril, la UFI N°12 a cargo del fiscal Leandro Ventricelli había realizado los primeros allanamientos que derivaron en detenciones y secuestro de drogas. Sin embargo, el inmueble volvió a ser utilizado como punto de venta pocos meses después.

En junio de 2025, nuevas denuncias anónimas de vecinos motivaron otra intervención en la que se detuvo a dos hombres encargados de la distribución y cobro.

En el lugar se secuestraron 2 kilos de cocaína fraccionados en 3.715 envoltorios termosellados, 3 kilos de marihuana, teléfonos celulares y un sistema de videovigilancia que monitoreaba los accesos al domicilio.

La intendenta Mariel Fernándz brindó detalles del operativo.

Ante la reincidencia, las autoridades resolvieron demoler el inmueble para impedir que volviera a funcionar como centro de narcomenudeo y devolver tranquilidad al barrio. Desde el municipio, sostuvieron que la medida “refuerza el compromiso con la seguridad y la prevención del delito, en una política integral que busca garantizar entornos más seguros para los vecinos y vecinas de Moreno”.