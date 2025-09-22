El Gobierno anunció la eliminación de las retenciones para todos los granos hasta el 31 de octubre

El objetivo es incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado. Los detalles del sorpresivo anuncio.
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 22 de septiembre de 2025, 11:38
Retenciones al campo
Retenciones al campo

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes que el Gobierno dispuso la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, con el objetivo de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”, afirmó Adorni en un post.

Posteo de Adorni. Foto: X.

La medida regirá de manera excepcional durante poco más de un mes y alcanza a todos los cultivos. Según explicó el funcionario, la decisión busca acelerar el ingreso de divisas en un contexto en el que el Ejecutivo procura sostener el programa económico y dar previsibilidad al mercado cambiario.

Con esta resolución, el Gobierno intenta reforzar la posición de reservas del Banco Central y brindar una señal al sector agroexportador para que acelere las operaciones de venta al exterior.

También podría interesarte

Tom Holland sufrió un accidente en las grabaciones de “Spider-Man 4″ y debió ser hospitalizado: qué le sucedió

Tom Holland sufrió un accidente en las grabaciones de “Spider-Man 4″ y debió ser hospitalizado: qué le sucedió

Tren San Martín con demoras: problemas técnicos complican a los pasajeros este lunes 22 de septiembre

Tren San Martín con demoras: problemas técnicos complican a los pasajeros este lunes 22 de septiembre

Según estimaciones del sector, el stock disponible en granos tiene un valor aproximado de US$ 10.000 millones.

“Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo", expresó el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idigoras.