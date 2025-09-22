Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán: “Hoy la gente pide empleo”

“Yo no vengo a transformar la vida de nadie, pero sí a mejorar por lo menos la calidad de vida de las personas”, sostuvo en una entrevista.

Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán Foto: Instagram Rossana Chahla

“Dicen que la política transforma la vida. Yo te digo, no vengo a transformar la vida de nadie, pero sí a mejorar por lo menos la calidad de vida de las personas”. Las palabras son de Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán.

En una entrevista, Chahla se explayó sobre la situación económica nacional: “¿Sabés lo que te pide la gente? Antes la gente decía ‘yo quiero seguridad, quiero iluminación, quiero bacheo’. Hoy la gente te pide empleo. En los vecinos de San Miguel de Tucumán, esa es la principal demanda".

“Cuando yo voy a los barrios, le digo a la gente ‘gracias por creer todavía’. Porque tantas veces les mintieron, les hicieron promesas y todo lo demás”.

La intendenta, que es médica ginecóloga, comparó la ciudad con un paciente: “Cuando uno viene de una formación académica, viene de una formación médica, del cuidado del paciente, yo les digo que es lo mismo: la ciudad está enferma, hay que hacer un diagnóstico”.

“Ese diagnóstico lo hicimos con datos, porque teníamos cero datos. Hay que hacer un buen diagnóstico para hacer un buen tratamiento en la ciudad. Sino, no podríamos hacer un tratamiento correcto”.