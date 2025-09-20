Rossana Chahla encabezó la Gran Fiesta del Abuelazo Tucumano: “¡Una verdadera celebración de la vida y la alegría!”

La intendente de San Miguel de Tucumán formó parte de los festejos del día del jubilado, con distintas actividades en el Palacio de los Deportes del Parque 9 de Julio.

Rossana Chahla encabezó la Gran Fiesta del Abuelazo Tucumano. Foto: X RossanaChahla

Rossana Chahla, intendente de San Miguel de Tucumán, celebró el día del jubilado, con la Gran Fiesta del Abuelazo Tucumano, que se llevó adelante en el Palacio de los Deportes del Parque 9 de Julio.

“¡Una verdadera celebración de la vida y la alegría!“, escribió Chahla en la publicación realizada en sus redes sociales.

Además, destacó: “Nuestros adultos mayores disfrutaron de bingo, baile, elección de Rey y Reina, sorteos, premios, propuestas deportivas y recreativas, además de un área gastronómica que los acompañó en esta gran jornada”.

Junto con imágenes en donde se la observó bailando con los adultos mayores, recordó que “los espectáculos en vivo y el show bailable hicieron que todos nos levantemos a bailar, compartiendo sonrisas, abrazos y esa energía única que solo ellos saben transmitir”.

“Me emociona ver cómo las personas de la tercera edad se solidarizan entre sí, cómo generan lazos y contagian esperanza. Estoy muy feliz de poder impulsar estos espacios que nos recuerdan que, a pesar de las dificultades, siempre hay motivos para celebrar”, destacó con emoción la intendente de San Miguel de Tucumán.

“Desde el inicio de nuestra gestión asumimos el compromiso de cuidar a nuestros adultos mayores, y lo reafirmamos con cada acción”, siguió.

Y completó en el posteo: “El Abuelazo es parte de las actividades que organizamos en la Municipalidad para homenajearlos en la Semana del Jubilado”.