La agenda de Milei en Estados Unidos: reuniones con Trump, Georgieva y Netanyahu y exposición en la ONU

El presidente de la Nación ya está en Nueva York, donde afrontará distintas actividades en el marco de su gira.

Javier Milei, presidente de la Nación. Foto: REUTERS

Javier Milei ya se encuentra en Estados Unidos, en lo que aparece como un viaje clave para su gestión. El presidente de la Nación llegó este martes por la madrugada a Nueva York, donde este martes se reunirá con Donald Trump, su par estadounidense.

El líder republicano y su Administración le brindaron un gran apoyo este lunes, en el marco de las negociaciones por un préstamo por parte de Washington.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: Presidencia.

Milei arribó a la ciudad estadounidense en plena madrugada de este martes tras haber modificado su partida desde Buenos Aires, que iba a realizarse el domingo por la noche y finalmente se pospuso para las 19 del lunes.

La agenda de Milei en Estados Unidos: se reunirá con Donald Trump

Su primera actividad tendrá lugar a las 10:45, cuando asista a la intervención de Trump en la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Donald Trump y Javier Milei. Foto: Reuters.

Dos horas más tarde, a las 12:45, tendrá la esperada reunión con el presidente de Estados Unidos.

Se espera que el mandatario estadounidense ratifique el respaldo de su administración a la de Milei y la predisposición a presentar auxilio financiero, una posibilidad que el propio libertario confirmó que se está negociando desde hace un tiempo con el Tesoro norteamericano.

De concretarse, se tratará de un gesto en un momento de inestabilidad que atraviesa el Gobierno argentino debido a las dudas en el mercado respecto de si el país cuenta con los dólares para afrontar los vencimientos de deuda del año próximo: 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones en julio.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: @WhiteHouse

En el marco de esas dificultades económicas, el gobierno republicano se muestra dispuesto a brindar ayuda no sólo por la cercanía ideología con la gestión libertaria sino porque, en medio de las tensiones entre Washington y el presidente de Brasil, Lula Da Silva, la Argentina es percibido como el socio de mayor peso que tiene la Casa Blanca en Latinoamérica.

Milei también se reúne con Kristalina Georgieva, titular del FMI

Tras la reunión con Trump, Milei mantendrá un encuentro con la titular del FMI Kristalina Georgieva luego de que el organismo también manifestara su apoyo al país pocos días después de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Esta reunión se reprogramó porque era una de las que el Presidente argentino iba a mantener hoy, en el plan de vuelo original que estaba previsto para ayer.

Milei junto a Georgieva, titular del FMI Foto: NA

También participarán del viaje el canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el vocero Manuel Adorni.

En su última actividad del día, Milei participará a las 20 de una recepción ofrecida por Trump a los presidentes que asisten a la Asamblea de la ONU.

El miércoles, a las 12.45, Milei dará su mensaje ante la Asamblea General de Naciones Unidas; mientras que a las 19:55 participará de la gala en la que recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le entregará el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU. Foto: REUTERS.

El jueves será el último día de actividades del Presidente en suelo norteamericano, donde iniciará su agenda del día con un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y luego asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith.

Por último, mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder, y el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.