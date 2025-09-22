El Gobierno de Estados Unidos confirmó que Donald Trump y Javier Milei se reunirán en la ONU

El mandatario estadounidense se encontrará en Nueva York con su par argentino en los márgenes de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: Reuters.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este martes con sus homólogos de Ucrania, Volodimir Zelenski, y de Argentina, Javier Milei, en los márgenes de la Semana de Alto Nivel de la ONU, y participará en una cumbre con líderes de países árabes y musulmanes centrada en la guerra en Gaza.

Con Milei, celebrará una reunión bilateral apenas un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos expresara su apoyo incondicional a Argentina frente a la fuerte tensión financiera provocada por la escalada del dólar.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Milei y Trump se reunirán en Estados Unidos. Foto: REUTERS

La reunión entre Javier Milei y Donald Trump está programada para el próximo martes 23 de septiembre por la mañana en Nueva York, después del discurso del republicano en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El viaje del presidente argentino a tierras norteamericanas coincide con el anuncio de negociaciones avanzadas con el Tesoro de Estados Unidos por un nuevo préstamo para Argentina, después de que el Banco Central vendiera 1.110 millones de dólares en tan solo tres jornadas, para intentar contener la devaluación del peso.

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

Los horarios están expresados en hora argentina.

Martes 23 de septiembre

10:45 hs - El Presidente Milei asistirá a la intervención del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump en el Debate General de la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas.

12.45 hs - El Presidente de la Nación tendrá un encuentro bilateral con el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

20 hs - Participará de una recepción ofrecida por el mandatario norteamericano Donald Trump.

Miércoles 24 de septiembre

12.45 hs - Intervención del Presidente Milei en el Debate General de la Asamblea General de la ONU.

19:55 hs - Participará de la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council. Hará entrega del premio el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Jueves 25 de septiembre

16:45 hs - Encuentro con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu. A continuación, asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith.

19.15 hs - Luego mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder y el Director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

22 hs - Partida del vuelo especial que llevará al Presidente de regreso a Argentina.

Viernes 26 de septiembre