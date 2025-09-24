Axel Kicillof, sobre el triple femicidio en Florencio Varela: “El narcotráfico no conoce de jurisdicciones”

Este miércoles se confirmó que los cuerpos de Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron encontrados enterrados en una casa de Florencio Varela.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Foto: NA

Tras el hallazgo de los cuerpos de las tres jóvenes que habían desaparecido días atrás en La Matanza, Axel Kicillof se refirió al caso a través de un posteo en sus redes sociales.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires siguió la línea en la que se expresó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien dijo que “las chicas cayeron en una trampa de una organización de narcotrafico, ellos las mataron”.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

“Avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA“, expresó el gobernador.

“Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista. Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune”.

Kicillof se encuentra en los Estados Unidos, donde asistió a un homenaje a José Mujica, el expresidente de Uruguay que murió el último 13 de mayo.

El caso de las tres chicas asesinadas

El triple hallazgo se hizo por la mañana, luego de que los investigadores siguieran el recorrido de la camioneta blanca a la que se subieron el viernes por la noche las tres chicas en el oeste del conurbano.

Operativo en el domicilio de Florencio Varela donde se hallaron los tres cuerpos. Foto: Captura de pantalla

Allí, la Policía realizó un allanamiento sobre una casa situada sobre el cruce de las calles Chañar y Río Jachal, donde encontraron una mancha de sangre y detuvieron a dos personas (un hombre y una mujer), que habrían sido las encargadas de limpiar la escena del triple crimen. Ya hay cuatro detenidos, acusados por el homicidio de las jóvenes.

La ola de allanamientos sobre los barrios Santa Rosa y Mayol terminó con un operativo sobre una segunda vivienda, también ubicada en la localidad del sur del conurbano bonaerense, donde finalmente encontraron esta madrugada los cuerpos.