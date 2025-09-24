El ministro de Seguridad de Buenos Aires sobre las 3 chicas asesinadas en Florencio Varela: “Cayeron en una trampa”

El funcionario Javier Alonso detalló que las víctimas fueron engañadas por una “organización trasnacional de narcotráfico” que las invitó a una falsa fiesta. Las jóvenes tenían 21, 20 y 15 años, respectivamente.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, dio detalles del caso de las tres chicas que fueron asesinadas tras haber desaparecido en La Matanza.

“Las chicas cayeron en una trampa de una organización de narcotrafico, ellos las mataron”, declaró Alonso, quien agregó que hay cuatro detenidos que están acusados por el homicidio de las jóvenes.

Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Foto: Captura de video.

En sintonía, el ministro de Seguridad de Buenos Aires detalló que las víctimas fueron engañadas por una “organización trasnacional de narcotráfico” que las invitó a una falsa fiesta.

“Es una organización que opera en distintos puntos de venta en el conurbano sur de la provincia. Habrían elegido esta casa para perpetrar este asesinato”, precisó Alonso, al respecto.

Las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales

Al ser consultado por los medios periodísticos, el funcionario indicó que las chicas solían frecuentar la zona de Flores, donde habrían dado con algunos integrantes de esta organización criminal.

“Algún hecho que ocurrió derivó en esta venganza. Fueron engañadas para participar de este evento y en ese evento encontraron la muerte”, sentenció el ministro de Seguridad de Buenos Aires.

¿Cómo se resolvió el triple asesinato en Florencio Varela?

En medio del hermetismo, este miércoles se confirmó que los cuerpos de Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron encontrados enterrados en una casa de Florencio Varela.

El triple hallazgo se hizo por la mañana, luego de que los investigadores siguieran el recorrido de la camioneta blanca a la que se subieron el viernes por la noche las tres jóvenes en el oeste del conurbano.

Operativo en el domicilio de Florencio Varela donde se hallaron los tres cuerpos. Foto: Captura de pantalla

Allí, la Policía realizó un allanamiento sobre una casa situada sobre el cruce de las calles Chañar y Río Jachal, donde encontraron una mancha de sangre y detuvieron a dos personas (un hombre y una mujer), que habrían sido las encargadas de limpiar la escena del triple crimen.

La ola de allanamientos sobre los barrios Santa Rosa y Mayol terminó con un operativo sobre una segunda vivienda, también ubicada en la localidad del sur del conurbano bonaerense, donde finalmente encontraron esta madrugada los cuerpos.