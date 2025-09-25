Javier Milei cierra su viaje a Nueva York con una reunión clave con Netanyahu

El presidente regresa a Buenos Aires para ponerse al frente de la campaña electoral de LLA que arranca este sábado en La Rural de Palermo de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Javier Milei se reunió con Benjamín Netanyahu Foto: X @netanyahu

El presidente Javier Milei cerrará este jueves su viaje a Nueva York con una agenda que tendrá como actividad central una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tras su disertación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La reunión está pautada para las 16.45. Se tratará del segundo encuentro bilateral que tendrá Milei en el marco de la Asamblea de la ONU tras la cita que tuvo con su par de Estados Unidos, Donald Trump, y en la que se ratificó la alianza política entre ambos con un respaldo financiero que brindará el Tesoro norteamericano con un swap de 20.000 millones de dólares.

Tras la reunión con Netanyahu, Milei continuará su agenda en la ceremonia de entrega del Premio de B’nai B’rith, la ONG judía más antigua y grande del mundo, que trabaja en defensa de los derechos humanos, el combate al antisemitismo y el racismo, la promoción de la unidad y la continuidad judías y el apoyo al Estado de Israel.

A las 19.15, el presidente argentino mantendrá un encuentro con el titular del Congreso Mundial Judío, Donald Lauder, y el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

Para las 22 está prevista la partida del vuelo especial que llevará al Presidente y su comitiva de regreso a la Argentina, donde arribará el viernes a las 8.20.

Javier Milei recibió un premio del secretario del Tesoro de EE.UU.

El Presidente Javier Milei recibió un premio del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, en la gala Atlantic Council en Nueva York.

El primer mandatario fue reconocido una vez más en el plano internacional y la entrega estuvo a cargo de Bessent, figura clave en las últimas horas para el apoyo que recibió Argentina.

Javier Milei al recibir el premio Ciudadano Global 2025, de parte del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent Foto: Presidencia

“Se trata de un hito histórico que seguramente traerá beneficio para ambas partes y para el conjunto del continente americano”, expresó Milei tras recibir el reconocimiento.

“Para el saneamiento de las cuentas públicas tomamos medidas antipáticas en apariencia. Con coraje, esfuerzo y paciencia los argentinos nos están apoyando.Sabemos que estamos en el camino correcto”, agregó el jefe de Estado.