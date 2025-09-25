Javier Milei se reunió con Benjamín Netanyahu en Nueva York

El presidente argentino y el primer ministro israelí mantuvieron un encuentro en el marco de la Asamblea de la ONU.

Javier Milei y Benjamín Netanyahu. Foto: Presidencia

Javier Milei se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Nueva York. El encuentro sucedió en el marco de la Asamblea de la ONU.

Participaron la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Se trata de la segunda gran bilateral de Milei en Estados Unidos, luego de su visita a Donald Trump.

Tras la reunión con Netanyahu, Milei continuará su agenda en la ceremonia de entrega del Premio de B’nai B’rith, la ONG judía más antigua y grande del mundo, que trabaja en defensa de los derechos humanos, el combate al antisemitismo y el racismo, la promoción de la unidad y la continuidad judías y el apoyo al Estado de Israel.

