A días de las elecciones, Cristina Kirchner recibió a Axel Kicillof en San José 1111

La ex presidenta mantuvo un encuentro de alrededor de una hora y media con el gobernador de la Provincia. Los comicios de medio término, el tema central de la charla.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Foto: Agencia Noticias Argentinas.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof se reunieron en San José 1111 para mostrar un gesto de unidad de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Según las primeras informaciones, se trató de un encuentro positivo, que duró aproximadamente una hora y media y en el que ambos dialogaron sobre la “situación nacional e internacional” y buscaron “seguir sumando fuerzas para las elecciones”.

Axel Kicillof en San José 1111. Foto: NA

El peronismo bonaerense estaba pendiente de este encuentro y se convirtió en el gesto que muchos consideraban necesario para ordenar la interna y dar un mensaje de cohesión en plena campaña.

En La Plata y en Constitución, donde la ex jefa de Estado cumple prisión domiciliaria, todos se mostraban cautos sobre la foto, aunque sabían que un gesto de unidad era importante en medio de las denuncias de corrupción y la crisis económica que complican al gobierno de Milei.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Foto: NA.

La última vez que ambos se habían visto las caras fue el pasado 5 de junio, cuando se dieron cita para definir una estrategia electoral de cara a las elecciones bonaerenses. No obstante, desde que la ex mandataria comenzó a cumplir la condena por la causa Vialidad no hubo contactos de manera presencial.