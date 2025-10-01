Cristina Kirchner volvió a criticar la gestión económica del Gobierno: “¡Ay Milei, después del domingo 26 devaluás!"

La expresidenta de la Nación hizo referencia a las elecciones legislativas del 26 de octubre para criticar la gestión económica oficialista. “Nada Marcha de Acuerdo al Plan”, lanzó.

Cristina Fernández de Kirchner, desde el balcón de la propiedad en donde cumple prisión domiciliaria. Foto: NA

La expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, volvió a publicar un mensaje contra el actual presidente Javier Milei, en donde criticó la gestión económica del Gobierno y advirtió que después de los comicios de octubre el oficialismo iría a devaluar.

“¡Ay Milei!… Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás. Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200… Y, para colmo… ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año? Daaaaaaaaaale… Milei… NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan”, escribió irónica Cristina en la red social X.

Cristina Kirchner y una nueva crítica feroz contra Javier Milei. Foto: NA.

“No dolarizaste ni quemaste el Banco Central”: la irónica crítica de Cristina a Milei

“No dolarizaste, no quemaste el Banco Central (al contrario ‘libertario’… lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar), tu ‘competencia de monedas’ fracasó, hay más dólares ‘en el colchón’ que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos. ¡Sí Milei!… LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo! Principio de revelación: no eras experto en crecimiento económico, Milei… menos todavía sin dinero… y mejor ni te cuento sin dólares”, remató Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner volvió a lanzar críticas contra Milei por X. Foto: NA.

También en su tuit aprovechó para criticar al candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, respecto de una denuncia en su contra por sus presuntos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico en los Estados Unidos.

“P/D: ¿Y lo del ‘Profe’ Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba ‘cárcel o bala’… asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo”, lanzó.