Axel Kicillof, sobre la denuncia contra José Luis Espert: “Tiene que dar explicaciones verosímiles”
Axel Kicillof habló acerca de la denuncia contra José Luis Espert sobre un presunto vínculo con Fred Machado, detenido por narcotráfico y estafas.
“A mí ellos no me dan ese tratamiento”, afirmó pese a ser prudente sobre el caso que escandaliza a la política nacional.
“La novedad es que aparece en un juzgado norteamericano, un movimiento de una persona presa por narcotráfico, socia o contadora de Fred Machado —argentino detenido en la Argentina a la espera de un pedido de extradición—. En esa contabilidad oficial figura el nombre del candidato José Luis Espert”, señaló en diálogo el Canal 8 Stream.
“Lo único que digo es que tiene que dar explicaciones verosímiles, plausibles, que expliquen que no hubo dinero narco o vinculado al narco que haya ido a una cuenta de él o a su campaña”, continuó.
También podría interesarte
“Empezaron a hablar todos los que formaron parte de su campaña diciendo que faltaba plata. Lo dijo Lemoine, que Espert se llevó plata de la campaña. Miren: Lemoine, la justicia de Texas, la secretaria de Lemoine, Fred Machado. La vocera de Espert. Nadie de esos es kirchnerista. Y están hablando a cara descubierta”, aseguró.
Para finalizar, el gobernador bonaerense afirmó: “De confirmarse, se trataría de un caso muy grave de financiamiento de gente vinculada al narcotráfico en una campaña electoral y de un candidato que es el primer candidato de nuestra oposición en la provincia de Buenos Aires”. Y cerró: “Yo espero que den alguna explicación plausible. Todavía no la escuchamos. Y no lo digo yo, lo dice Fantino, que tampoco es un operador del kirchnerismo”.