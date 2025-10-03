Axel Kicillof, sobre la denuncia contra José Luis Espert: “Tiene que dar explicaciones verosímiles”

El Gobernador de la Provincia habló de la gravedad del caso que vincularía al diputado con un detenido por narcotráfico. “Que explique que no hubo dinero narco o vinculado al narco que haya ido a una cuenta de él o a su campaña”, aseguró.

Axel Kicillof. Foto: NA

Axel Kicillof habló acerca de la denuncia contra José Luis Espert sobre un presunto vínculo con Fred Machado, detenido por narcotráfico y estafas.

“A mí ellos no me dan ese tratamiento”, afirmó pese a ser prudente sobre el caso que escandaliza a la política nacional.

Axel Kicilof sobre la denuncia contra José Luis Espert. Video: Gentileza Canal 8 Stream

“La novedad es que aparece en un juzgado norteamericano, un movimiento de una persona presa por narcotráfico, socia o contadora de Fred Machado —argentino detenido en la Argentina a la espera de un pedido de extradición—. En esa contabilidad oficial figura el nombre del candidato José Luis Espert”, señaló en diálogo el Canal 8 Stream.

“Lo único que digo es que tiene que dar explicaciones verosímiles, plausibles, que expliquen que no hubo dinero narco o vinculado al narco que haya ido a una cuenta de él o a su campaña”, continuó.

José Luis Espert. Foto: X @DiputadosAR

“Empezaron a hablar todos los que formaron parte de su campaña diciendo que faltaba plata. Lo dijo Lemoine, que Espert se llevó plata de la campaña. Miren: Lemoine, la justicia de Texas, la secretaria de Lemoine, Fred Machado. La vocera de Espert. Nadie de esos es kirchnerista. Y están hablando a cara descubierta”, aseguró.

Para finalizar, el gobernador bonaerense afirmó: “De confirmarse, se trataría de un caso muy grave de financiamiento de gente vinculada al narcotráfico en una campaña electoral y de un candidato que es el primer candidato de nuestra oposición en la provincia de Buenos Aires”. Y cerró: “Yo espero que den alguna explicación plausible. Todavía no la escuchamos. Y no lo digo yo, lo dice Fantino, que tampoco es un operador del kirchnerismo”.