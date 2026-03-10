Los líderes políticos compartieron mesa en el evento más importante del sector agropecuario Foto: expoagro

El expresidente, Mauricio Macri, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, compartieron la mesa principal en la cena de bienvenida en la Expoagro en San Nicolás. Los referentes políticos tuvieron un intercambio breve y luego expusieron sus posturas sobre el rumbo económico y la realidad del sector agropecuario.

Mauricio Macri aprovechó su intervención para elogiar la gestión de Javier Milei y reiteró la necesidad de eliminar las retenciones a las exportaciones. El líder del PRO aseguró que el impuesto le quita competitividad al campo argentino.

Al ser preguntado por el encuentro con el gobernador bonaerense, Macri reveló que no tuvo la oportunidad de hablar con él, ya que se encontraban en lados opuestos de la mesa, y solo se saludaron "como corresponde a la gente educada”. “Que lo quiero mucho”, remató irónicamente el expresidente cuando le preguntaron si se habían dicho algo entre los dos.

Por último, Macri fue interpelado por su relación con el presidente Javier Milei y respondió: "Hace rato que ya no hablamos”. La cena se realizó en el Hotel Colonial de San Nicolás y reunió a más de 700 expositores, empresarios y dirigentes políticos.

Entre las presencias más destacadas, se encontró la del diputado nacional Sebastián Pareja, armador político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y el intendente local, Santiago Passaglia. Kicillof asistió acompañado por varios de sus ministros: Carlos Bianco, Augusto Costa, Javier Rodríguez y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

En la disposición de la mesa, Macri se sentó al lado de José Claudio Escribano, directivo del diario La Nación y presidente de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires, y José Aranda, del Grupo Clarín. Por su parte, Kicillof se ubicó al lado del director de La Nación, Fernán Saguier.

Mauricio Macri y Axel Kicillof: qué dijeron en el evento de Expoagro

Durante su intervención, el líder del PRO definió al agro como uno de los sectores más dinámicos de la economía y respaldó el rumbo de la administración de Milei. “Uno soñaría con que lo antes posible no haya retenciones, que es un impuesto estúpido que castiga al productor y al exportador, y que en ningún país del mundo existe. Generalmente, todos los países del mundo ponen subsidios”.

Por otro lado, Kicillof se mostró preocupado por el estado actual de la economía y subrayó que la crisis golpea especialmente en la provincia de Buenos Aires. Atribuyó el cierre de 6.000 empresas y la restricción de diez puntos en la coparticipación a las políticas del gobierno nacional.

“A pesar del contexto económico nacional, seguimos acompañando con créditos de nuestra banca pública, obras en caminos rurales y programas para promover el crecimiento del sector productivo y el desarrollo de la provincia y del país, porque así entendemos el federalismo”, publicó el mandatario en su cuenta de redes sociales.

Luego de la cena, disparó sus cartuchos directamente contra la gestión libertaria: “Con las ideas de Milei empieza a haber excedentes de todos los productos que entran y nuestra industria metalúrgica, del plástico, las jugueterías cierran. Se perdieron 300 mil puestos de trabajo. El 40% de toda la producción ocurre en el territorio bonaerense y veo todo con preocupación”.