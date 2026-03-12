El funcionario bonaerense cuestionó al gobierno de Javier Milei. Foto: Noticias Argentinas

Gabriel Katopodis realizó fuertes críticas al Gobierno nacional y aseguró que desfinanció la obra pública local. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires habló tras su participación en la Expoagro 2026 este jueves 12 de marzo y también se refirió a las retenciones al agro.

“La Nación le ha quitado más de 22 billones de pesos a la Provincia, lo que genera una asfixia muy grave. Pero estamos trabajando para revertir eso, con inversión propia y con mucho esfuerzo”, se quejó el funcionario del gobierno de Axel Kicillof.

En ese marco, Katopodis señaló que los productores reclaman por el mal estado de las rutas. “Estamos trabajando todos los días con más de 5500 kilómetros ya intervenidos y el objetivo es ir por otros 5000. Pero fundamentalmente con la convicción de que la provincia tenga todos los días una inversión en rutas, caminos y autopistas”, aseveró.

Al ser consultado sobre las retenciones al agro, consideró: “Tenemos que seguir encontrando las mejores decisiones, las reglas, las condiciones de posibilidad para que el desarrollo de la Argentina sea sustentable en el tiempo. Eso reclaman los productores. Cualquiera que está invirtiendo la Argentina quiere reglas de juego claras”.

Las elecciones del PJ Bonaerense

Katopodis también se refirió a las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) provincial que tendrán lugar el próximo domingo 15 de marzo en algunos distritos. “Me parece una elección que va a permitir la participación, se inicia una nueva etapa con Axel al frente del Partido Justicialista pero con la convicción de que el peronismo va a seguir proponiendo y trabajando para una alternativa de cara a 2027”, aseguró.

Patricia Bullrich respaldó al campo y descartó una tensión del Gobierno con el sector: “Yo diría que todos están contentos”

Patricia Bullrich se hizo presente este miércoles 11 de marzo en la muestra de la Expoagro en San Nicolás. Durante su recorrido, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado buscó estrechar vínculos con el sector rural en un momento de tensiones con ciertos rubros de la industria como consecuencia de los cruces de Javier Milei con Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla..

Acompañada por una comitiva de otros ocho legisladores del bloque oficialista que lidera en la Cámara Alta, Bullrich destacó la orientación económica de la gestión actual. “Tenemos un compromiso especial con el campo, el Gobierno ya ha hecho varias bajas de retenciones, que es un impuesto totalmente regresivo. Vamos a bajarlas lo más que podamos mientras mantengamos el superávit, que es lo que le da estabilidad al país”, expresó en declaraciones a la prensa.

La senadora estuvo en el evento durante la jornada del miércoles 11 de marzo.

Además, la senadora minimizó las versiones sobre una supuesta fricción entre el Gobierno y el sector industrial y vinculó el éxito de uno con el otro. “Si uno ve toda la industria que hay alrededor del campo, la cantidad de camionetas y tractores que se venden, yo diría que todos están contentos”, sostuvo.