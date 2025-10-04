Francos destacó reunión entre Milei y Macri: pidió “integrar otros partidos” tras las elecciones de octubre

El jefe de Gabinete señaló el “excelente encuentro” que mantuvieron en la Quinta de Olivos.

Mauricio Macri y Guillermo Francos. Foto: NA

El presidente Javier Milei se reunió este viernes en la Quinta de Olivos con el titular de PRO, Mauricio Macri, con el objetivo de seguir recomponiendo el vínculo tras los roces de los últimos meses y luego del encuentro que ya mantuvieron el domingo pasado.

De la reunión también participaron la Secretaria General de la Presidencia, Karnia Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Este último se expresó en redes sociales y resaltó el “excelente encuentro” con el líder del PRO, en el que -indicó- conversaron “sobre la importancia que, tras estas elecciones en las que en la mayoría de los distritos competimos juntos, podamos ampliar los acuerdos e integrar a otras fuerzas y espacios políticos para consolidar los consensos que la Argentina necesita”.

“Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente”, anunció el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter).

Javier Milei se reunió con Mauricio Macri. Foto: Captura

El acercamiento entre Macri y Milei

El fin de semana pasado se había desarrollado la primera reunión entre ambos tras un año sin verse cara a cara, producto de la tensión política que se fue creando y que tuvo su pico en las elecciones porteñas de mayo pasado, cuando La Libertad Avanza logró imponerse al PRO en su bastión.

En aquel momento, Macri lanzó duras críticas contra el partido violeta por supuesta campaña sucia contra su candidata Silvia Lospennato, mientras que Milei lo tildó de “llorón” en el mismo día de la votación. Hacía rato que habían quedado atrás los periódicos encuentros en los que ambos degustaban un menú fijo de milanesas con ensalada.

Pero tras los numerosos traspiés políticos y económicos que comenzó a acumular el oficialismo tras aquel triunfo porteño, el Gobierno comenzó a ver la necesidad de recomponer el vínculo con los espacios políticos y gobernadores de la oposición dialoguista.

Para eso, varios funcionarios y hasta el propio Presidente vienen realizando reuniones para tratar de alinear nuevamente a la oposición menos dura y evitar en el futuro episodios desfavorables, como nuevos cachetazos en el Congreso.