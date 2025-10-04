Las contradicciones de Espert: qué dijo sobre su vínculo con Machado y qué cambió después

Qué dijo Espert en su video y en la entrevista con Gabriel Anello.

Espert está siendo acusado de vínculo con el empresario asociado al narcotráfico, Fred Machado. Foto: JUAN VARGAS/ NA

La coyuntura política se encuentra atravesada por el caso de José Luis Espert, quien está acusado de tener relación con “Fred” Machado, empresario asociado al narcotráfico. El relato del diputado en la entrevista con Anello chocó con la versión suya plasmada en el video que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

El candidato libertario de cara a las elecciones del 26 de octubre rompió el silencio en los últimos días para despegarse de su relación con Machado y quiso dejar en claro el desconocimiento su actividad empresarial. Sin embargo, hay dos declaraciones suyas en la entrevista con Anello del sábado 4 de octubre difieren del descargo suyo en Twitter.

El periodista lo hizo en su programa que se emite por A24. Foto: A24

Las dos contradicciones de Espert en el caso Machado

En primera instancia, Espert dijo que el pago de 200 mil dólares no lo recibió de Machado, sino de "una empresa que solicitaba mis servicios profesionales“, refiriéndose a Minas del Pueblo S.A de Guatemala contactada a través de un gerente llamado Iván Morales.

En la entrevista, expresó: "El dueño de la empresa era Fred Machado, o es Machado“. Y sumó: “Yo el contrato lo firmo con Fred Machado”.

La siguiente contradicción está ligada a la campaña presidencial de Espert en 2019: dijo que Machado “fue uno de los tantos que ayudaron” y ubicó el contrato con él como una actividad pura y exclusivamente privada y posterior al proceso electoral.

En diálogo con Anello, siguió con la misma postura, pero aclaró que los vuelos en aviones sirvieron para llevar a cabo distintos recorridos dentro de su campaña electoral.