Lloró en vivo: Espert se quebró al defenderse de las acusaciones por el caso Machado

José Luis Espert se quebró mientras dialogaba con Gabriel Anello en Radio Mitre sobre su vínculo con Machado. El video del momento.

El diputado libertario se quebró en medio de las acusaciones en su contra por el vínculo con Machado. Foto: Radio Mitre

José Luis Espert estuvo en el programa de Gabriel Anello que se emite por Radio Mitre para continuar su defensa en medio de las acusaciones en su contra por tener vínculo con “Fred” Machado, el empresario asociado al narcotráfico. En medio de la entrevista, el diputado de La Libertad Avanza no pudo contener las lágrimas y se largó a llorar.

“Estoy muy golpeado, roto te diría, roto”, sostuvo mientras le adjudicó la culpa de esta situación a Juan Grabois, quien fue el primero en denunciarlo por su relación con el empresario Machado. “El estrago que el hijo de puta de Grabois ha hecho con mi familia, con mi nombre", soltó.

Espert se quebró en vivo

En ese momento, comenzó a quebrarse su voz y terminó llorando desconsoladamente en pleno vivo. “Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa, y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre”, relató.

“La verdad... terrible, pero a este juego nos llevan esta manga de delincuentes y se la vamos a pelear. Y les vamos a ganar. Y voy a demostrar en la Justicia la inocencia mía total en esto, obviamente vamos a hablar de todo esto, pero ¿vos me preguntás cómo me siento? Muy mal, con la mente para seguir trabajando", indicó Espert aún conmocionado. Su vínculo con Machado está siendo investigado y en los últimos días salieron a la luz documentos oficiales, fotos y videos de la relación.

Caso Espert - Machado: transferencia millonaria y más de 30 viajes en el avión privado

La transferencia del empresario argentino Federico ‘Fred’ Machado al actual diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert por 200.000 dólares se encuentra registrada en un libro contable elaborado por el Bank of America.

José Luis Espert y Fred Machado. Foto: X @JuanGrabois

Además, los viajes tuvieron lugar entre enero y diciembre de 2019, todos dentro del país. En cinco de ellos, Espert y Machado compartieron viaje. Uno de esos viajes fue el traslado entre Buenos Aires y Puerto Madryn para asistir a la presentación de un libro. Según pudo saber TN, la empresa propietaria de los aviones es MED AVIACIÓN SA.